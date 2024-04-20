İntihar Etmek İçin 4. Kattan Atladı, Yoldan Geçen Birinin Üstüne Düştü, İkisi de Yoğun Bakımda
İntihar Etmek İçin 4. Kattan Atladı, Yoldan Geçen Birinin Üstüne Düştü, İkisi de Yoğun Bakımda
Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. kattan atlayan şahsın cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 şahıs da hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.
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Olay, gece saatlerinde Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Özkul Apartmanı’nın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahıs, intihar etmek için balkondan atladı.
Şahıs, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştü. Yaralanan 2 şahısta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 4. kattan atlayan şahsın, yoldan geçen M.T. isimli şahsın üzerine düştüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
İşte o anlar…
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