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Tarih: 20 Nisan! Bolu’da Lapa Lapa Kar Yağdı

Tarih: 20 Nisan! Bolu’da Lapa Lapa Kar Yağdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.04.2024 - 17:33

Bolu’da öğle saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi.

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Bolu’da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yağmur yağışı etkili oldu.

Bolu’da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yağmur yağışı etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. Bolu’nun en yüksek dağlarından Köroğlu Dağları’nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. Bolu’nun en yüksek dağlarından Köroğlu Dağları’nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
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Theo

Yağar amk memleketinde,sabah yağıp öğlene eriyip kuruduğnu gördük.Bi acayip yer.