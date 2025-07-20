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İnternetteki Ruh Hayvanın Ne?

etiket İnternetteki Ruh Hayvanın Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 18:02

Herkesin internette bir tarzı var: Kimimiz gün boyu story atar, kimimiz sessizce her şeyi izler. Peki, bu dijital davranışların aslında seni hangi ruh hayvanına benzetiyor, hiç düşündün mü? Testi çöz, çevrimiçi kişiliğinin hangi canlıyla eşleştiğini öğren.

Hazırsan başlıyoruz👇🏻

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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Merak ettik! Instagram profilinin çoğunlukla neyden oluşuyor?

4. Takipçi sayını öğrenelim!

Tam şu anki halini yansıtan emojiyi seç!

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5. Arkadaşına acil olarak anlatman gereken bir olay var. Nasıl anlatırsın?

6. Story atma sıklığın nedir?

7. Peki, hikayene bir şarkı seçerken neye göre karar veriyorsun?

8. Son olarak, bir şey paylaşacaksan mutlaka etkileşim saatini bekler misin?

Kuş!

Sen tam bir sosyal medya kuşusun; özgür, hızlı ve her yerde varsın! Story atmadan duramıyor, gün içinde olan biteni anlık olarak paylaşıyorsun. Enerjin yüksek, emojiler bol, müzik seçimlerin trend radarına göre şekilleniyor. Takipçilerinle aranda neredeyse telepatik bir bağ var; ne zaman ne atsan etkileşim alıyorsun. Dijital ortam senin için bir vitrin değil, bir oyun alanı. Uçuyorsun resmen!

Tilki!

imgur.com

Sosyal medyayı stratejik kullananlardansın. Story'lerini zamanına göre atar, takipçilerini analiz eder, her şeyi ince ayarla paylaşırsın. Ne çok paylaşırsın ne de ortadan kaybolursun; denge sende gizli. Mizah anlayışın güçlü, Senin için sosyal medya bir vitrin değil, taktiksel bir alan. Tilki gibi zekisin; sakin ama her şeyin farkındasın.

Panda!

Sen sosyal medyada varlığını hissettiriyorsun ama asla abartmıyorsun. Sakinliğin, doğal paylaşımların ve “selfie değil, his” odaklı tarzınla tam bir panda gibisin. Kalabalığın içinde olmak yerine, sevdiğin insanlarla online olmayı tercih ediyorsun. Story atarken uzun uzun düşünmen ya da anlamlı bir şarkı araman da boşuna değil; sen içerik üretmiyorsun, duygu yansıtıyorsun. Yumuşak, samimi ama göz ardı edilemeyecek bir enerjin var.

Tembel Hayvan!

Senin için sosyal medya ne stres kaynağı ne de yarış alanı. Canın isterse girer, isterse üç gün boyunca hiçbir şey paylaşmazsın. Takipçi sayısını önemsemeyen, story’leri izleyip geçmeyi seven bir enerjin var. Sosyal medyada ‘rahatlık’ dendiğinde akla ilk sen geliyorsun. Senin internet ruh hayvanın net: chill bir tembel hayvan!

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miray soysal
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