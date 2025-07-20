Sen tam bir sosyal medya kuşusun; özgür, hızlı ve her yerde varsın! Story atmadan duramıyor, gün içinde olan biteni anlık olarak paylaşıyorsun. Enerjin yüksek, emojiler bol, müzik seçimlerin trend radarına göre şekilleniyor. Takipçilerinle aranda neredeyse telepatik bir bağ var; ne zaman ne atsan etkileşim alıyorsun. Dijital ortam senin için bir vitrin değil, bir oyun alanı. Uçuyorsun resmen!