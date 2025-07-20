İnternetteki Ruh Hayvanın Ne?
Herkesin internette bir tarzı var: Kimimiz gün boyu story atar, kimimiz sessizce her şeyi izler. Peki, bu dijital davranışların aslında seni hangi ruh hayvanına benzetiyor, hiç düşündün mü? Testi çöz, çevrimiçi kişiliğinin hangi canlıyla eşleştiğini öğren.
Hazırsan başlıyoruz👇🏻
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1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
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2. Yaşını da öğrenelim!
3. Merak ettik! Instagram profilinin çoğunlukla neyden oluşuyor?
4. Takipçi sayını öğrenelim!
Tam şu anki halini yansıtan emojiyi seç!
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5. Arkadaşına acil olarak anlatman gereken bir olay var. Nasıl anlatırsın?
6. Story atma sıklığın nedir?
7. Peki, hikayene bir şarkı seçerken neye göre karar veriyorsun?
8. Son olarak, bir şey paylaşacaksan mutlaka etkileşim saatini bekler misin?
Kuş!
Tilki!
Panda!
Tembel Hayvan!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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