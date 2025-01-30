İnternet ve Sosyal Medya Çağında Kitap Okuma: Modern Dünyada Kitapların Yeri Nerede?
İnternet ve Sosyal Medya Çağında Kitap Okuma: Modern Dünyada Kitapların Yeri Nerede?
İnsan, bilgiye ulaştıkça daha bilinçli olacağını sanır. Oysa modern çağ, bilgiyi sonsuz bir akışa çevirerek onu içselleştirme şansımızı elimizden aldı. Artık yalnızca “biliyoruz” ama derinlemesine kavrayamıyoruz. Sosyal medya, bilginin tüketilme hızını artırırken, kitapların gerektirdiği sabrı unutturuyor. Sayfalara dalmak, düşünmek ve anlamak bir yük gibi algılanıyor. Peki, kitaplar bu hız çağında nasıl bir anlam taşıyor?
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Oysa kitap okumak, sadece bilgi edinmek değil, zihni şekillendiren bir süreçtir.
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Hızla tüketilen dünya ve kitapların yavaşlığı
Bir hikâye, bir kaçış
Kitaplar: geçmiş ve geleceğe açılan kapılar
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