İnternet ve Sosyal Medya Çağında Kitap Okuma: Modern Dünyada Kitapların Yeri Nerede?

Sayfalarda ilerlerken düşünceler netleşir, dünya daha derin bir anlam kazanır. Fakat modern insan, dikkati parçalanmış bir zihinle, bir kitabın içinde kaybolma cesaretini kaybetti. Bunun sonuçları ne olacak? Bilgi bombardımanına maruz kalan insan, kitapların sunduğu içsel derinliği tamamen terk mi edecek?

Hugh Howey’in Wool Serisi Silo, bilginin kontrol altında tutulduğu bir distopyada, hakikati arayan insanın mücadelesini anlatıyor. Günümüz dünyasını sorgulamak isteyenler için çarpıcı bir başlangıç olabilir.

Modern insan, bilgiye ulaşmanın değerini abarttı ama onu işleyebilme becerisini kaybetti. Artık düşüncelerin bile “hızlı” olması gerekiyor. Kimse uzun metinler okumak istemiyor, derinlik rahatsız edici geliyor. Kitapların sessizliği, sosyal medyanın gürültüsü içinde kayboluyor. Ancak kitap, sadece bir hikâye anlatmaz; insanın kendi düşüncelerine zaman tanımasını sağlar.

Bilimkurgu, bu yüzeyselliğe karşı bir başkaldırıdır. Geleceği tahmin etmekle kalmaz, bugünü de sorgular. Ray Bradbury’nin Melankolinin İlacı, zihnimizin sürekli bir uyaran bombardımanına maruz kalmasını ve gitgide yüzeyselleşmesini ele alıyor. Bilginin hızla tüketildiği çağda, kitapların hâlâ neden önemli olduğunu görmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir eser.