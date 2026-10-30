İnsanlık Bir Sonraki Buzul Çağını Farkında Olmadan İptal Etti: Aslında 2 Bin Yıl Önce Başlamış
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Kanada'nın Baffin Adası'ndaki dev bir buz örtüsü, Dünya'nın yaklaşık 2 bin yıl önce yeni bir buzul çağına girmeye başladığını gösteriyor. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu süreç, fosil yakıtların yol açtığı ısınmayla 1960'larda tersine döndü. Bilim insanları, insanlığın farkında olmadan sıradaki buzul çağını rafa kaldırmış olabileceğini düşünüyor. Ancak bunun sevinilecek bir haber olmadığını da ekliyorlar.
Kaynak: CNN
Kuzey Amerika'yı kaplayan dev buz kütlesinden geriye tek bir parça kaldı
Buz örtüsü 2 bin yıl önce yeniden büyümeye başlamış
1960'larda yükselen sıcaklıklar süreci tersine çevirdi
Bazı bilim insanları bulguya temkinli yaklaşıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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