İnsanlık Bir Sonraki Buzul Çağını Farkında Olmadan İptal Etti: Aslında 2 Bin Yıl Önce Başlamış

Yaklaşık 20 bin yıl önce Kuzey Amerika'nın büyük bölümü, Laurentide adı verilen devasa bir buz tabakasının altındaydı. Bugün o dev kütleden geriye kalan tek parça, Kanada'nın Nunavut bölgesindeki Baffin Adası'nda bulunan Barnes buz örtüsü. Yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bu buz alanı, araştırmacılara Dünya'nın iklim geçmişini okuyabilecekleri ender bir arşiv sunuyor.

Columbia Üniversitesi'nden jeokimyacı Nicolás Young liderliğindeki ekip, buzun kenarlarında uzun süre örtü altında kalmış bitki kalıntılarını inceledi. İlerleyen buzun altında kalarak ölen bu bitkilerden 88 yeni radyokarbon yaşı elde edildi. Kayalarda biriken berilyum-10 izleri ve çevredeki buz örtülerinden daha önce toplanmış 186 tarihle birleştirilen veriler, buzun ne zaman çekilip ne zaman yeniden ilerlediğini adım adım ortaya koydu.