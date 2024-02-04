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İnsanların Zeki Gözükmek Uğruna Yaptıkları Birbirinden Saçma Hareketler

İnsanların Zeki Gözükmek Uğruna Yaptıkları Birbirinden Saçma Hareketler

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 09:01

Zeki görünme çabası, insanların zaman zaman tuhaf ve anlaşılmaz hareketlere yönlendirebiliyor. Bu durum, çevremizdeki kişilerin dikkatini çekmek ve zeki algılanmak adına yapılan bir dizi eylem ve davranışlarla karşımıza çıkıyor. 

Bu hareketler, bazen komik, bazen de anlamsız olabiliyor. Ancak genellikle bu tür eylemler, kişinin zekasını göstermekten çok, tam tersi bir etki yaratıyor. Bu durum, çoğu zaman kişinin kendine olan güvenini sarsıyor ve çevresindeki insanlar tarafından ciddiye alınmamasına yol açıyor.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Genellikle jargon kullanmaya çalışıp kendilerini utandırdıklarını düşünüyorum."

1. "Genellikle jargon kullanmaya çalışıp kendilerini utandırdıklarını düşünüyorum."

'Kullandıkları kelimelerin arkasındaki anlamlara hakim değiller.'

2. "Filozofların sözlerini kullansalar da, aslında ne dediklerini kendileri de bilmiyor."

2. "Filozofların sözlerini kullansalar da, aslında ne dediklerini kendileri de bilmiyor."

3. "Haklı olmasalar bile haklıymışcasına davranırlar ve asla hatalarını kabul etmezler."

3. "Haklı olmasalar bile haklıymışcasına davranırlar ve asla hatalarını kabul etmezler."

'Zeki insanlarsa bir hata yaptığında sorumluluk alır.'

4. "Hakkında hiçbir şey bilmedikleri konularda bile her zaman en çok biliyorlarmış gibi konuşsalar da, dediklerinin hiçbir anlamı olmaz."

4. "Hakkında hiçbir şey bilmedikleri konularda bile her zaman en çok biliyorlarmış gibi konuşsalar da, dediklerinin hiçbir anlamı olmaz."

5. "Çalıştığım yerdeki bir adam ne denirse densin 'çok doğru,' derdi."

5. "Çalıştığım yerdeki bir adam ne denirse densin 'çok doğru,' derdi."

'Çünkü kendisi her şeyi biliyor ya!'

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6. "Okullardan aldıkları belgeleri ve diplomaları en önemli şeymiş gibi davranırlar."

6. "Okullardan aldıkları belgeleri ve diplomaları en önemli şeymiş gibi davranırlar."

'Eğitim her zaman zeka ile eş anlamda değildir.'

7. "Popüler olan hiçbir şeyi sevmezler çünkü onların zevkleri 'özeldir.'"

7. "Popüler olan hiçbir şeyi sevmezler çünkü onların zevkleri 'özeldir.'"

8. "Her konuyu biliyorlardır çünkü kendi 'araştırmalarını' yapmışlardır."

8. "Her konuyu biliyorlardır çünkü kendi 'araştırmalarını' yapmışlardır."

'Kısacası konu hakkında bir TikTok videosu izlemişler...'

9. "Bir konuyu basit kelimelerle açıklamak yerine karmaşık kelimeler ve cümleleri tercih ederler çünkü kendi zekaları hakkında şüpheleri vardır..."

9. "Bir konuyu basit kelimelerle açıklamak yerine karmaşık kelimeler ve cümleleri tercih ederler çünkü kendi zekaları hakkında şüpheleri vardır..."

10. "Ciddi ciddi kriptolardan konuşurlar."

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11. "Sırf daha zeki gözükebilmek için en küçük cümle ve kelime hatanızı bile düzeltmeyi denerler."

11. "Sırf daha zeki gözükebilmek için en küçük cümle ve kelime hatanızı bile düzeltmeyi denerler."

12. "Çoğu zaman sözleriyle insanların kalbini kıraralar ve en sevdikleri söz, 'gerçekler hisleri umursamazdır.'"

12. "Çoğu zaman sözleriyle insanların kalbini kıraralar ve en sevdikleri söz, 'gerçekler hisleri umursamazdır.'"

13. "Her zaman ne kadar 'zeki' olduklarından bahsederler."

13. "Her zaman ne kadar 'zeki' olduklarından bahsederler."

14. "İnternetten yaptıkları IQ testlerinin sonuçlarını bir madalya gibi takarlar."

14. "İnternetten yaptıkları IQ testlerinin sonuçlarını bir madalya gibi takarlar."

15. "'Ben hayat okulunda okudum,' diyen birisini göründe kaçmak istiyorum."

15. "'Ben hayat okulunda okudum,' diyen birisini göründe kaçmak istiyorum."

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