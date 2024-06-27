İnsanların Kendi Kendilerine Verdikleri ve Ne Olursa Olsun Dönmedikleri Etkileyici Sözleri
İnsanların Kendi Kendilerine Verdikleri ve Ne Olursa Olsun Dönmedikleri Etkileyici Sözleri
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her insanın kendince farklı kuralları ve yaşam anlayışı olabilir. Bugün, farklı yaşamlardan insanların kendilerine söz verdikten sonra asla dönmedikleri 12 sözüne bakacağız.
Sizin de benzer prensipleriniz varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Çocuklarım beni asla sarhoş görmeyecek dedim ve gerçekten de onlar doğduktan sonra ağzıma bir damla alkol bile koymadım."
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2. "Yere çöp atmıyorum. Hiçbir zaman."
3. "Bir söz verirsem asla sözümden dönmüyorum. Tutamayacaksam da söz vermiyorum."
4. "Birçok arkadaşımın bağımlılık sorunları vardı ve bu yüzden birisinin sorumluluk alıp onlara göz kulak olması gerektiğini fark ettim."
5. "Asla sigara içmeyeceğimi söyledim ve içmedim de."
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6. "Her zaman eğlenen ve hayatta ilginç noktalar bulan çocuksu ruhumu asla kaybetmeyeceğim."
7. "Ailemin bana yaptığı gibi çocuklarıma asla şiddet göstermeyeceğime dair kendime söz verdim ve daha bu sözümden geri dönmedim."
8. "Anlık kazançlar için kendimden asla feda etmemeye söz verdim."
9. "Hasta bir tanıdığım varsa sonuna kadar onları ziyaret etmeye kendime söz verdim."
10. "15 yaşımdayken babam, 'günümüzde kimse gerçekleri konuşmuyor ve emin ol sadece gerçekleri söyleyerek bile çok şey başarabilirsiniz,' demişti."
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11. "Her zaman kendi mutluluğumu öne koymaya karar verdim ve gerçekten de öyle yaptım."
12. "Daha gençken asla çocuk sahibi olmamaya karar verdim ve şimdi 40 yaşımdayım ve hala çocuk sahibi değilim."
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