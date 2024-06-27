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İnsanların Kendi Kendilerine Verdikleri ve Ne Olursa Olsun Dönmedikleri Etkileyici Sözleri

İnsanların Kendi Kendilerine Verdikleri ve Ne Olursa Olsun Dönmedikleri Etkileyici Sözleri

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 18:01

Her insanın kendince farklı kuralları ve yaşam anlayışı olabilir. Bugün, farklı yaşamlardan insanların kendilerine söz verdikten sonra asla dönmedikleri 12 sözüne bakacağız. 

Sizin de benzer prensipleriniz varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Çocuklarım beni asla sarhoş görmeyecek dedim ve gerçekten de onlar doğduktan sonra ağzıma bir damla alkol bile koymadım."

1. "Çocuklarım beni asla sarhoş görmeyecek dedim ve gerçekten de onlar doğduktan sonra ağzıma bir damla alkol bile koymadım."

2. "Yere çöp atmıyorum. Hiçbir zaman."

2. "Yere çöp atmıyorum. Hiçbir zaman."

3. "Bir söz verirsem asla sözümden dönmüyorum. Tutamayacaksam da söz vermiyorum."

4. "Birçok arkadaşımın bağımlılık sorunları vardı ve bu yüzden birisinin sorumluluk alıp onlara göz kulak olması gerektiğini fark ettim."

'20 yıl geçti ve hala sözümü tutuyorum.'

5. "Asla sigara içmeyeceğimi söyledim ve içmedim de."

5. "Asla sigara içmeyeceğimi söyledim ve içmedim de."
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6. "Her zaman eğlenen ve hayatta ilginç noktalar bulan çocuksu ruhumu asla kaybetmeyeceğim."

6. "Her zaman eğlenen ve hayatta ilginç noktalar bulan çocuksu ruhumu asla kaybetmeyeceğim."

7. "Ailemin bana yaptığı gibi çocuklarıma asla şiddet göstermeyeceğime dair kendime söz verdim ve daha bu sözümden geri dönmedim."

7. "Ailemin bana yaptığı gibi çocuklarıma asla şiddet göstermeyeceğime dair kendime söz verdim ve daha bu sözümden geri dönmedim."

8. "Anlık kazançlar için kendimden asla feda etmemeye söz verdim."

8. "Anlık kazançlar için kendimden asla feda etmemeye söz verdim."

'Sadece daha fazla para kazanmak için hiçbir zaman istemediğim bir işi veya şeyi yapmam. Bu dünyaya ormanlarda gezmeye ve kelebeklere bakmaya geldim. Para kazanmaya değil.'

9. "Hasta bir tanıdığım varsa sonuna kadar onları ziyaret etmeye kendime söz verdim."

'Küçükken anneannem çok hastaydı ama sürekli bahaneler uydurarak 2 ay boyunca onu hiç ziyaret etmedim. Sonunda vefat ettiğinde çok pişmandım. Artık bir daha böyle bir şey yaşamayacağımdan emin olmak istiyorum.'

10. "15 yaşımdayken babam, 'günümüzde kimse gerçekleri konuşmuyor ve emin ol sadece gerçekleri söyleyerek bile çok şey başarabilirsiniz,' demişti."

'O günden sonra hiç yalan söylemedim ve pişman değilim.'

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11. "Her zaman kendi mutluluğumu öne koymaya karar verdim ve gerçekten de öyle yaptım."

11. "Her zaman kendi mutluluğumu öne koymaya karar verdim ve gerçekten de öyle yaptım."

'Üzgünüm ama kimse için kendimi üzemem.'

12. "Daha gençken asla çocuk sahibi olmamaya karar verdim ve şimdi 40 yaşımdayım ve hala çocuk sahibi değilim."

'Kararımla mutluyum.'

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