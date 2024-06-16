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İnsanların İşlerinden Anında İstifa Etmelerine Sebep Olmuş 15 Olay

İnsanların İşlerinden Anında İstifa Etmelerine Sebep Olmuş 15 Olay

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 16:01

Bugünkü içeriğimizde, insanların işlerinden anında istifa etmelerine sebep olmuş 15 olaya bakacağız. 

Siz de benzer bir olay yaşadıysanız bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kötü çalışanlara tahammül gösterilerken iyi çalışanların onların işini de yapması gerekmesi."

1. "Kötü çalışanlara tahammül gösterilerken iyi çalışanların onların işini de yapması gerekmesi."

2. "Artış işteyken tuvalete gitmek için izin almamız gerektiğini söylemişlerdi ve anında istifamı vermiştim."

2. "Artış işteyken tuvalete gitmek için izin almamız gerektiğini söylemişlerdi ve anında istifamı vermiştim."

'İlkokul çocuğu gibi tuvalete gitmek için izin falan alamam.'

3. "Her şeye zam gelirken ben de doğal olarak maaşımın arttırılmasını istemiştim ama kabul etmediler."

3. "Her şeye zam gelirken ben de doğal olarak maaşımın arttırılmasını istemiştim ama kabul etmediler."

'Ben de yan firmada istediğim maaşa bir pozisyon buldum.'

4. "Patronumuz 6 çalışanına maaşından memnun olup olmadıklarını sordu."

4. "Patronumuz 6 çalışanına maaşından memnun olup olmadıklarını sordu."

'Hepimiz hayır dedik. Bize gülüp onunla çalışırken asla o maaşları alamayacağımızı söyledi. Biz de hepimiz aynı hafta istifa ettik.'

5. "Babam öldüğü için cenazesine gitmek için izin istemiştim ama vermediler."

5. "Babam öldüğü için cenazesine gitmek için izin istemiştim ama vermediler."

'Ben de durum böyle olunca istifamı verip babamın cenazesine her türlü gittim.'

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6. "8'de başlayan işime 7'de gelip hazırlanmamı istemişlerdi ve o süre için maaş almıyordum."

6. "8'de başlayan işime 7'de gelip hazırlanmamı istemişlerdi ve o süre için maaş almıyordum."

'Hemen başka bir şirkette iş buldum ve oraya istifamı verdim.'

7. "7 yıl çalıştığım şirkette her şeyi bilmeme rağmen patronumun oğlu bana yeteneksiz demişti."

7. "7 yıl çalıştığım şirkette her şeyi bilmeme rağmen patronumun oğlu bana yeteneksiz demişti."

'Ben de yeteneksiz olduğum için istifa ettim ve başka bir firmada daha yüksek maaşa işe başladım.'

8. "İşin ilk günü patronum benden borç para istedi..."

8. "İşin ilk günü patronum benden borç para istedi..."

9. "4 yıl boyunca hiçbir şekilde terfi almadım ve o işyerinin benim için doğru olmadığını zor yoldan öğrenmiş oldum."

10. "Menajerimiz tam bir sapıktı ve günlük tacizlerini kabul etmezsen gününü çok zor hale getirirdi."

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11. "Hiçbir kanıtları olmamalarına rağmen beni hırsızlıkla suçladılar."

11. "Hiçbir kanıtları olmamalarına rağmen beni hırsızlıkla suçladılar."

12. "Patronum 10 yıldır onunla çalışan beni iş partneri yapmak yerine sırf ateşli diye sekreterini partner yapmıştı."

'Ben de doğal olarak ayrıldım.'

13. "Komik ama haftasonları mesajlarıma bakmam gerektiğini söylemişlerdi."

13. "Komik ama haftasonları mesajlarıma bakmam gerektiğini söylemişlerdi."

'Her an telefonum hazırda olacakmış...'

14. "Benden daha çok kazanan insanları ben eğitiyordum..."

14. "Benden daha çok kazanan insanları ben eğitiyordum..."

15. "Covid-19 'sahte' olduğu için ofiste maske giymemizin yasak olduğunu söylemişlerdi."

15. "Covid-19 'sahte' olduğu için ofiste maske giymemizin yasak olduğunu söylemişlerdi."

'Aynı gün istifa ettim.'

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