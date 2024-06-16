İnsanların İşlerinden Anında İstifa Etmelerine Sebep Olmuş 15 Olay
İnsanların İşlerinden Anında İstifa Etmelerine Sebep Olmuş 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların işlerinden anında istifa etmelerine sebep olmuş 15 olaya bakacağız.
Siz de benzer bir olay yaşadıysanız bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Kötü çalışanlara tahammül gösterilerken iyi çalışanların onların işini de yapması gerekmesi."
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2. "Artış işteyken tuvalete gitmek için izin almamız gerektiğini söylemişlerdi ve anında istifamı vermiştim."
3. "Her şeye zam gelirken ben de doğal olarak maaşımın arttırılmasını istemiştim ama kabul etmediler."
4. "Patronumuz 6 çalışanına maaşından memnun olup olmadıklarını sordu."
5. "Babam öldüğü için cenazesine gitmek için izin istemiştim ama vermediler."
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6. "8'de başlayan işime 7'de gelip hazırlanmamı istemişlerdi ve o süre için maaş almıyordum."
7. "7 yıl çalıştığım şirkette her şeyi bilmeme rağmen patronumun oğlu bana yeteneksiz demişti."
8. "İşin ilk günü patronum benden borç para istedi..."
9. "4 yıl boyunca hiçbir şekilde terfi almadım ve o işyerinin benim için doğru olmadığını zor yoldan öğrenmiş oldum."
10. "Menajerimiz tam bir sapıktı ve günlük tacizlerini kabul etmezsen gününü çok zor hale getirirdi."
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11. "Hiçbir kanıtları olmamalarına rağmen beni hırsızlıkla suçladılar."
12. "Patronum 10 yıldır onunla çalışan beni iş partneri yapmak yerine sırf ateşli diye sekreterini partner yapmıştı."
13. "Komik ama haftasonları mesajlarıma bakmam gerektiğini söylemişlerdi."
14. "Benden daha çok kazanan insanları ben eğitiyordum..."
15. "Covid-19 'sahte' olduğu için ofiste maske giymemizin yasak olduğunu söylemişlerdi."
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