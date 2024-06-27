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İnsanların Hayatlarında Durdurulamaz Hale Gelmek İçin Kullandıkları 15 Günlük Alışkanlıkları

İnsanların Hayatlarında Durdurulamaz Hale Gelmek İçin Kullandıkları 15 Günlük Alışkanlıkları

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 16:31

Bugünkü içeriğimizde, insanların her gün en iyi halde yaşayabilmek için yaptıkları alışkanlıklara bakacağız. Sizin de benzer alışkanlıklarınız varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Günlük yapmam gerekenleri bir listeye koyuyorum ve yaptıkça tek tek siliyorum."

'Hem motive edici oluyor hem de hiçbir şeyi unutmamış oluyorum.'

2. "Ağırlık kaldırıyorum."

2. "Ağırlık kaldırıyorum."

'Fiziksel faydalarını geçtim, mental olarak bile beni çok daha güçlü yapıyor.'

3. "Olanları ve olacakları olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim."

3. "Olanları ve olacakları olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim."

'Zor ama başarması mümkün. Bir kere başardığınızdaysa kafanız tamamiyle boşalıyor. Olan her şeyi olduğu gibi kabul edin ve olayları olduğu gibi kabul edin.'

4. "Hayır diyebilmeyi öğrendim ve hiç bu kadar rahat etmemiştim diye düşünüyorum."

'Hayır demek doğal bir haktır!'

5. "Yoga özellikle de güneş ışığı ile birlikte."

5. "Yoga özellikle de güneş ışığı ile birlikte."
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6. "Her gün en az 3 kilometre yürüyorum."

6. "Her gün en az 3 kilometre yürüyorum."

'1 ay sonra toplamda 90 kilometre yürümüşüm!'

7. "Ailemi ve partnerimi çok seviyorum ama arada tamamen sessiz olabileceğim zamanlar ayırmaya başladıktan sonra gerçekten çok daha huzurlu oldum."

7. "Ailemi ve partnerimi çok seviyorum ama arada tamamen sessiz olabileceğim zamanlar ayırmaya başladıktan sonra gerçekten çok daha huzurlu oldum."

'Günde en az 1 saat kendi başınıza kalabileceğiniz bir fırsatınız olması gibisi yok cidden.'

8. "Aktif bir şekilde zihinmi 'güçlü' tutmaya odaklanıyorum ve açıkcası gerçekten işe yarıyor."

8. "Aktif bir şekilde zihinmi 'güçlü' tutmaya odaklanıyorum ve açıkcası gerçekten işe yarıyor."

'Sadece her gün, 'günüme güçlü başlıyorum' diye düşünmek bile çok etkili.'

9. "Sabah uyanınca koca bir bardak soğuk su içmek."

9. "Sabah uyanınca koca bir bardak soğuk su içmek."

'İnanamayacaksınız ama uyanır uyanmaz bir bardak su içmeyi deneyin ve farkı görün!'

10. "Yemek yaparken bir yanda bulaşıkları yıkamak."

10. "Yemek yaparken bir yanda bulaşıkları yıkamak."

'İnanmayacaksınız ama bütün yetişkinlik sürecim bulaşıklarla uğraşırken geçti gibi hissediyordum. Şimdi yemek sonrası bulaşık kalmadığı için özgür hissediyorum.'

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11. "Televizyon izlemeyi bıraktım ve kendime eski bir model telefon aldım."

11. "Televizyon izlemeyi bıraktım ve kendime eski bir model telefon aldım."

'Farkı anlatamam bile!'

12. "Pilates yapmaya başladığımdan beri çok daha huzurluyum gibi geliyor ama büyük ihtimalle bütün fiziksel egzersizler aynı etkiyi yaratacaktır."

12. "Pilates yapmaya başladığımdan beri çok daha huzurluyum gibi geliyor ama büyük ihtimalle bütün fiziksel egzersizler aynı etkiyi yaratacaktır."

'Vücudunuzu hareket ettirmeniz çok önemli.'

13. "Ne zaman, üzgün, sinirli veya canı sıkkın hissetsem hemen hislerimi bir kağıda döküyorum."

13. "Ne zaman, üzgün, sinirli veya canı sıkkın hissetsem hemen hislerimi bir kağıda döküyorum."

'Genelde yazmayı bitiresiye kadar çok daha iyi hissetmeye başlıyorum.'

14. "Sabaha yatağımı yaparak başlamak. Gün için tonumu belirliyor adeta."

14. "Sabaha yatağımı yaparak başlamak. Gün için tonumu belirliyor adeta."

15. "Soğuk duş almak çünkü sabahın köründe 2-3 derecelik suya dayanabiliyorsam her şeye dayanabilirim demektir."

15. "Soğuk duş almak çünkü sabahın köründe 2-3 derecelik suya dayanabiliyorsam her şeye dayanabilirim demektir."

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