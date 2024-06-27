İnsanların Hayatlarında Durdurulamaz Hale Gelmek İçin Kullandıkları 15 Günlük Alışkanlıkları
İnsanların Hayatlarında Durdurulamaz Hale Gelmek İçin Kullandıkları 15 Günlük Alışkanlıkları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların her gün en iyi halde yaşayabilmek için yaptıkları alışkanlıklara bakacağız. Sizin de benzer alışkanlıklarınız varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Günlük yapmam gerekenleri bir listeye koyuyorum ve yaptıkça tek tek siliyorum."
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2. "Ağırlık kaldırıyorum."
3. "Olanları ve olacakları olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim."
4. "Hayır diyebilmeyi öğrendim ve hiç bu kadar rahat etmemiştim diye düşünüyorum."
5. "Yoga özellikle de güneş ışığı ile birlikte."
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6. "Her gün en az 3 kilometre yürüyorum."
7. "Ailemi ve partnerimi çok seviyorum ama arada tamamen sessiz olabileceğim zamanlar ayırmaya başladıktan sonra gerçekten çok daha huzurlu oldum."
8. "Aktif bir şekilde zihinmi 'güçlü' tutmaya odaklanıyorum ve açıkcası gerçekten işe yarıyor."
9. "Sabah uyanınca koca bir bardak soğuk su içmek."
10. "Yemek yaparken bir yanda bulaşıkları yıkamak."
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11. "Televizyon izlemeyi bıraktım ve kendime eski bir model telefon aldım."
12. "Pilates yapmaya başladığımdan beri çok daha huzurluyum gibi geliyor ama büyük ihtimalle bütün fiziksel egzersizler aynı etkiyi yaratacaktır."
13. "Ne zaman, üzgün, sinirli veya canı sıkkın hissetsem hemen hislerimi bir kağıda döküyorum."
14. "Sabaha yatağımı yaparak başlamak. Gün için tonumu belirliyor adeta."
15. "Soğuk duş almak çünkü sabahın köründe 2-3 derecelik suya dayanabiliyorsam her şeye dayanabilirim demektir."
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