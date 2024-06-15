İnsanların Bugüne Kadar Karşılaştıkları En Şok Edici Ev Kuralları Sizi Çok Şaşırtacak
İnsanların Bugüne Kadar Karşılaştıkları En Şok Edici Ev Kuralları Sizi Çok Şaşırtacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı farklı ülkelerden ve kültürlerden insanların karşılaştıkları en şok edici ev kurallarına bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Lisedeyken arkadaşımla nereye gidecek olsak önce orası hakkında araştırma yapıp annesine sunmamız gerekiyordu."
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2. "İçerisinde konuşan veya giysi giyen hayvanların olduğu kitaplar yasaktı."
3. "Arkadaşımın annesi aynı anda yememize ve bir şeyler içmemize izin vermezdi çünkü boğulacağımızı düşünüyordu."
4. "Misafir olarak gittiğim için onlarla beraber masaya oturmama izin vermiyorlardı."
5. "Ben küçükken evde kapıyı kapalı tutmak yasaktı."
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6. "Arkadaşımın babası bir soru sormuştu ve eve dediğimde, bağırarak 'Evet efendim, demen gerektiğini öğrenemedin mi!' demişti."
7. "Öğrenciyken bir kadının evinde 3 kişi ile beraber kalıyorduk."
8. "Rus arkadaşlarımla büyüdüm ve ilginç olan evlerinde ıslık çalmanın yasak olmasıydı."
9. "Arkadaşımın evinde yemek yemek serbest değildi."
10. "Ailem Rus ve en ilginç kural masanın köşesine oturmanın yasak olması."
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11. "Neden bilmiyorum ama oyun kolunu poşetle kullanıyorlardı."
12. "Bizim evde yerle ilgili her şey yasaktı."
13. "Evdeki odalardan birisi 'misafir odasıydı' ve evden kimsenin oraya girmeyesi yasaktı! Sadece misafirler oraya girebiliyordu."
14. "Bizim evde kot pantolon giyerken bir yerlere oturmak yasaktı."
15. "Ailemdekiler dışarı çıkasıya kadar tuvalete gitmem yasaktı."
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