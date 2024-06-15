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İnsanların Bugüne Kadar Karşılaştıkları En Şok Edici Ev Kuralları Sizi Çok Şaşırtacak

İnsanların Bugüne Kadar Karşılaştıkları En Şok Edici Ev Kuralları Sizi Çok Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 10:01

Bugünkü içeriğimizde farklı farklı ülkelerden ve kültürlerden insanların karşılaştıkları en şok edici ev kurallarına bakıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Lisedeyken arkadaşımla nereye gidecek olsak önce orası hakkında araştırma yapıp annesine sunmamız gerekiyordu."

1. "Lisedeyken arkadaşımla nereye gidecek olsak önce orası hakkında araştırma yapıp annesine sunmamız gerekiyordu."

'Diğer türlü gitmemize izin vermiyordu.'

2. "İçerisinde konuşan veya giysi giyen hayvanların olduğu kitaplar yasaktı."

2. "İçerisinde konuşan veya giysi giyen hayvanların olduğu kitaplar yasaktı."

'Çocukken o evden nefret ediyordum...'

3. "Arkadaşımın annesi aynı anda yememize ve bir şeyler içmemize izin vermezdi çünkü boğulacağımızı düşünüyordu."

3. "Arkadaşımın annesi aynı anda yememize ve bir şeyler içmemize izin vermezdi çünkü boğulacağımızı düşünüyordu."

4. "Misafir olarak gittiğim için onlarla beraber masaya oturmama izin vermiyorlardı."

4. "Misafir olarak gittiğim için onlarla beraber masaya oturmama izin vermiyorlardı."

'Bazen elime bir tabak verirlerdi ve arkadaşımın odasında yerdim.'

5. "Ben küçükken evde kapıyı kapalı tutmak yasaktı."

'Şimdi ben büyüdüm ve başlarda benim evimde de kapıları kapalı tutmak yasak olsa da, çocuklarımın özgürlüğü hak ettiğini anladım.'

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6. "Arkadaşımın babası bir soru sormuştu ve eve dediğimde, bağırarak 'Evet efendim, demen gerektiğini öğrenemedin mi!' demişti."

6. "Arkadaşımın babası bir soru sormuştu ve eve dediğimde, bağırarak 'Evet efendim, demen gerektiğini öğrenemedin mi!' demişti."

'Ailem beni almaya gelesiye kadar çok korkmuştum.'

7. "Öğrenciyken bir kadının evinde 3 kişi ile beraber kalıyorduk."

'Ne zaman mutfağı kullansak çamaşır suyu ile tezgahı sildirirdi. Bir keresinde doktor oğlunun, içinde biraz çamaşır suyu olan su içmenin faydalı olduğunu söylediğini anlatmıştı.'

8. "Rus arkadaşlarımla büyüdüm ve ilginç olan evlerinde ıslık çalmanın yasak olmasıydı."

'Görünüşe göre evin koruyucu meleğini üzermiş.'

9. "Arkadaşımın evinde yemek yemek serbest değildi."

'Öğlen biraz makarna vermişlerdi ve daha sonra hiç vermediler. Gece aç aç aşağı mutfağa indik ama dolap kilitliydi...'

10. "Ailem Rus ve en ilginç kural masanın köşesine oturmanın yasak olması."

10. "Ailem Rus ve en ilginç kural masanın köşesine oturmanın yasak olması."

'Oturursam bir süre sonra çocuğum olmazmış...'

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11. "Neden bilmiyorum ama oyun kolunu poşetle kullanıyorlardı."

11. "Neden bilmiyorum ama oyun kolunu poşetle kullanıyorlardı."

'Görünüşe göre arkadaşımın evinde bir kuralmış.'

12. "Bizim evde yerle ilgili her şey yasaktı."

'Yere eşyanı koyamazsın, oturamazsın ya da allah korusun asla yerde uzanamazsın!'

13. "Evdeki odalardan birisi 'misafir odasıydı' ve evden kimsenin oraya girmeyesi yasaktı! Sadece misafirler oraya girebiliyordu."

13. "Evdeki odalardan birisi 'misafir odasıydı' ve evden kimsenin oraya girmeyesi yasaktı! Sadece misafirler oraya girebiliyordu."

14. "Bizim evde kot pantolon giyerken bir yerlere oturmak yasaktı."

14. "Bizim evde kot pantolon giyerken bir yerlere oturmak yasaktı."

'Sadece plastik taburelere oturabiliyordun ya da üstünü değiştirmen gerekiyordu.'

15. "Ailemdekiler dışarı çıkasıya kadar tuvalete gitmem yasaktı."

'18 yaşıma kadar her gün ailemin dışarı çıkmasını beklemek zorunda kaldım...'

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