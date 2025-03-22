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İnsana Takım Elbiseleri Çekip Şömine Karşısında Şık Bir Şekilde Oturuyormuş Gibi Hissettiren 10 Şarkı

etiket İnsana Takım Elbiseleri Çekip Şömine Karşısında Şık Bir Şekilde Oturuyormuş Gibi Hissettiren 10 Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 21:22

Takım elbiseni giy, şöminenin karşısına kurul ve kendini bu şarkıların akışına bırak. Emin ol çok iyi hissedeceksin. Sanki başka bir evrene süzülüyormuşsun gibi...

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1. Frank Sinatra – Fly Me to the Moon

2. Norah Jones – Don’t Know Why

3. Chet Baker – My Funny Valentine

4. Amy Winehouse – Back to Black

5. Leon Bridges – River

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6. Lana Del Rey – Video Games

7. Michael Bublé – Feeling Good

8. Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Summertime

9. Harry Connick Jr. – It Had to Be You

10. Sade – Smooth Operator

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Ma Belle
Ma Belle
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