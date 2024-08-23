İngiltere'ye Botlarla Kaçak Girenlerin %10'u Türk
İngiltere'ye Botlarla Kaçak Girenlerin %10'u Türk
BBC, İngiltere İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde İngiltere'ye kaçak giriş yapanlar içerisindeki Türk sayısına dikkat çekti.
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Son dönemlerde sık sık Ege Denizi'nde Türk ve Yunan kara sularında haber olan botlarla kaçak geçişlerin bir benzeri ile İngiltere mücadele ediyor. Manş Denizi'nden kaçak geçişler İçişleri Bakanlığı'nın da ana gündemleri arasında yer alıyor.
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İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ülkeye yılın ilk altı ayında küçük botlarla gelenlerin sayısı geçen yıla oranla yüzde 18 artarak 13 bin 489'a yükseldi. Haziran ayı itibarıyla, İngiltere'ye yasal izni olmadan giriş yapan göçmenlerin yüzde 81'inin botlarla geldiği görülüyor.
İngiltere İçişleri Bakanlığı açıkladığı verilerde, kaçak giriş yapanların geldikleri ülkeleri de açıkladı. Buna göre gelenlerin yüzde 18’i ise Afgan. Yüzde 13’ü İranlı, yüzde 10’u Vietnamlı, yüzde 9'u ise Suriyeli...
Dikkat çeken oran ise Türkler oldu. Türk sayısı ve oranının Suriyelileri geçerek %10'u bulduğuna dikkat çekildi. Vietnamlılarla aynı oranla kaçak giriş yapan Türkler, İran ve Afganistan gibi ülkelere yakın oranıyla da listede üst sıralarda yer alıyor.
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