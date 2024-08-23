Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmen Atamaları ile İlgili Konuştu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmen Atamaları ile İlgili Konuştu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları için Danıştay kararını hatırlatarak bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi merakla beklenen öğretmen atamalarına ilişkin Bakan Tekin'den dikkat çekici açıklamalar geldi. Tekin, her duruma hazırlıklıyız diyerek Danıştay'ı işaret etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğretmen atamalarının yüzde 50 mülakat notu, yüzde 50 de KPSS notuyla yapıldığını söyleyen Tekin, bu kararın bazı sendika ve siyasetçiler tarafından yargıya taşındığını dile getirdi.
Tekin, "bu haliyle atamaları yaptıktan sonra Danıştay'dan farklı bir karar çıkarsa ortaya bir kaos çıkacak. Bu davalar olmasa biz atama takvimini tamamlamış olacaktık" dedi.
Danıştay kararı için adli tatilin 1 Eylül'de biteceğini ve bu konuyu gündemlerine alacaklarını düşündüğünü söyleyen Tekin, "Danıştay'ın bu konudaki kararı belli olduktan sonra biz iki duruma da hazırlıklı bir biçimde bekliyoruz. Ben kendi adıma 9 Eylül tarihine yetiştirmek için bütün takvimi yürüttüm. Biz o karar çıktıktan sonra takvimimizi başlatacağız, sürecimizi yürüteceğiz." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın