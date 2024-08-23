Milyonluk Kiraları Kimin Verdiği Ortaya Çıktı: İstanbul Boğazı’na Rus Oligark ve Arap Şeyhi Talebi
Milyonluk Kiraları Kimin Verdiği Ortaya Çıktı: İstanbul Boğazı’na Rus Oligark ve Arap Şeyhi Talebi
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TÜİK verilerine göre yaşam maliyeti sürekli artan İstanbul’da 2023 yılında toplam 581 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Vatandaşların İstanbul’u terk etmesindeki en büyük etken ise yüksek kiralar.
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Ancak İstanbul’da zaman zaman haberlere konu olan ve aylık kirası milyonları bulan lüks evlere talebin de çok olduğu ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre; Singapur, Zürih, Cenevre, New York, Hong Kong ve Los Angeles gibi dünyanın en pahalı kentlerinde bile olmayan milyonlar kiralar İstanbul’da var ve lüks daireler kapış kapış gidiyor.
Lüks gayrimenkul sektöründe emlak danışmanlığı yapan Erkan Zing, “İstanbul’da yaşamak isteyen çok sayıda yerli ve yabancı milyarder var” dedi.
Rus Oligark veya Arap şeyhlerinin yanı sıra Anadolu’da yaşayan ultra zenginlerin de bu lüks projelerden ev kiraladığını ifade eden emlak sektörü temsilcileri “Gerek iş gerekse de tatil amaçlı İstanbul’a gelip kalmak isteyen bir kesim var. Bu kişiler otel odalarında kalmak istemiyor. Aylık kirası 2 milyonu dahi aşan evleri kiralayabiliyorlar. Yalnızca kendisi değil, misafirleri için de bu evleri kullanmak istiyorlar. İstanbul’un belli bölgelerinde lüks sitelerde oturabilmek bu kesim için bir prestij göstergesi. Bu sebeple talep de çok yüksek” diyor.
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İstanbul’da normal şartlarda bir evin satılık değerinin ‘ne kadar makul’ olduğunu söyleyebilmek için 200 ile 212 aylık kira bedellerine bakılır. 1,1 milyonluk kira istenen rezidansı almak istediğinizde bu hesapla, 220 milyon lira ile 233 milyon lira arasında bir parayı gözden çıkarmak gerekiyor. İlanlara baktığımızda benzer merkezdeki bir rezidansın satılık fiyatının 298 milyon lira olduğu görülüyor. Bu konuta bu kadar parayı veren kişi “Bu ev pahalı mı” sorusuna cevap bulmak için 298 milyon lirayı 212 aya bölecek ve aylık 1,4 milyon kira gelirine ulaşacak. Yani 298 milyon liralık evin fiyatının makul olması için 1,4-1,5 milyon lira aylık kira geliri getirme potansiyeli bulunması gerekiyor.
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