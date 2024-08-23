Milyonluk Kiraları Kimin Verdiği Ortaya Çıktı: İstanbul Boğazı’na Rus Oligark ve Arap Şeyhi Talebi

İlan sitelerinde zaman zaman yer alan ve aylık kirası milyonları geçen lüks evlerin kapış kapış gittiği ortaya çıktı. Özellikle İstanbul Boğazı’nda bulunan lüks yalı ve konaklara, Rus oligarklar ve Arap şeyhlerinin büyük ilgi gösterdiği belirtildi.