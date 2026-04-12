article/comments
article/share
Haberler
Yemek
İngilizlerin Hayalet Görmüşçesine Beti Benzi Atan Kahvaltı Tabağı Dünyanın Diline Düştü

Dilara Bağcı Peker
12.04.2026 - 23:51

X'e yeni gelen çeviri özelliği, dünyadaki 'goygoy' sınırlarını kaldırdı desek abartmış olmayız. Bu kez bir İngiliz kullanıcı, İngiltere'nin meşhur kahvaltı tabağını paylaşıp neyin eksik olduğunu sordu. Fakat bu paylaşım, tüm dünyanın diline düştü!

İngiliz kahvaltısının rengini görünce, neden dillere düştüğünü siz de anlayacaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey İngiliz bir hesabın "Bu kahvaltıda eksik olan ne?" diye paylaştığı bu tweetle başladı.

twitter.com

X'in otomatik çeviri özelliği sayesinde dünya çapında milyonlarca kez görüntülenen bu tweete farklı ülkelerden yorumlar ise eksik olmadı. İşe bakın ki hepsi de benzer tonlarda. Yani, yorumların! :)

👇🏻

twitter.com

"Ocak"

twitter.com

*Portekizce

"Tat"

twitter.com

*Tayca

"Britanyalılar dünyanın her yerinden her şeyi çaldılar. Normal yemek hariç."

twitter.com

*Rusça

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

twitter.com

"Tanrı, insanlığı Britanya yemeklerini yemekten kurtarmak için Hint mutfağını yarattı"

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

"Bir Viktoryen hayalette daha fazla renk gördüm. O sosisler, ılık bir banyoda pişirilmiş gibi görünüyor."

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Antibiyotikler ve tuvalet kağıdı."

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın