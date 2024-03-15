İngilizce Sebze Kelime Testinden Geçebilecek misin?
İngilizce Sebze Kelime Testinden Geçebilecek misin?
En yaygın sebzelerin İngilizce karşılıklarını bulma konusunda kendine güveniyor musun? Eminiz ki bu testi başarılı bir şekilde bitireceksin, sana güveniyoruz! 💪
Haydi başlayalım! ❤️
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1. Vitamin deposu olan havucun İngilizcesi, bunlardan hangisi olabilir? 🥕
2. Yemeye doyamadığımız patlıcanın İngilizce karşılığı bunlardan hangisi? 🍆
3. İngilizcede ıspanak ne demek peki? 🥬
4. Pek çok yemekte kullanılan patatesin karşılığı ne olabilir? 🥔
5. Sarımsağın İngilizce karşılığını bulabilir misin? 🧄
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6. Şimdi domatesin karşılığını bul bakalım! 🍅
7. Bamyanın İngilizce karşılığı nedir diye sorsak? 🧐
8. Yemeklere lezzet veren maydonoz, İngilizcede ne demek?
9. Lahananın İngilizce karşılığı bunlardan hangisi? 🥬
10. Şimdi de Brüksel lahanasını soralım, biraz kolay olabilir! 😉
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11. Enginarın İngilizce karşılığını bulalım şimdi!
12. Bu sefer bezelyenin İngilizce karşılığını bulalım!
13. Soğanın İngilizce karşılığı ne olabilir? 🧅
14. İngilizcede mısır ne demek, bulabilir misin? 🌽
15. Son soruya geldik! Biberin anlamını bul ve testimizi bitirelim! 🌶️
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