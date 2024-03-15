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İngilizce Sebze Kelime Testinden Geçebilecek misin?

etiket İngilizce Sebze Kelime Testinden Geçebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 18:07

En yaygın sebzelerin İngilizce karşılıklarını bulma konusunda kendine güveniyor musun? Eminiz ki bu testi başarılı bir şekilde bitireceksin, sana güveniyoruz! 💪

Haydi başlayalım! ❤️

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1. Vitamin deposu olan havucun İngilizcesi, bunlardan hangisi olabilir? 🥕

1. Vitamin deposu olan havucun İngilizcesi, bunlardan hangisi olabilir? 🥕

2. Yemeye doyamadığımız patlıcanın İngilizce karşılığı bunlardan hangisi? 🍆

2. Yemeye doyamadığımız patlıcanın İngilizce karşılığı bunlardan hangisi? 🍆

3. İngilizcede ıspanak ne demek peki? 🥬

3. İngilizcede ıspanak ne demek peki? 🥬

4. Pek çok yemekte kullanılan patatesin karşılığı ne olabilir? 🥔

4. Pek çok yemekte kullanılan patatesin karşılığı ne olabilir? 🥔

5. Sarımsağın İngilizce karşılığını bulabilir misin? 🧄

5. Sarımsağın İngilizce karşılığını bulabilir misin? 🧄
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6. Şimdi domatesin karşılığını bul bakalım! 🍅

6. Şimdi domatesin karşılığını bul bakalım! 🍅

7. Bamyanın İngilizce karşılığı nedir diye sorsak? 🧐

7. Bamyanın İngilizce karşılığı nedir diye sorsak? 🧐

8. Yemeklere lezzet veren maydonoz, İngilizcede ne demek?

8. Yemeklere lezzet veren maydonoz, İngilizcede ne demek?

9. Lahananın İngilizce karşılığı bunlardan hangisi? 🥬

9. Lahananın İngilizce karşılığı bunlardan hangisi? 🥬

10. Şimdi de Brüksel lahanasını soralım, biraz kolay olabilir! 😉

10. Şimdi de Brüksel lahanasını soralım, biraz kolay olabilir! 😉
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11. Enginarın İngilizce karşılığını bulalım şimdi!

11. Enginarın İngilizce karşılığını bulalım şimdi!

12. Bu sefer bezelyenin İngilizce karşılığını bulalım! 🫛

12. Bu sefer bezelyenin İngilizce karşılığını bulalım! 🫛

13. Soğanın İngilizce karşılığı ne olabilir? 🧅

13. Soğanın İngilizce karşılığı ne olabilir? 🧅

14. İngilizcede mısır ne demek, bulabilir misin? 🌽

14. İngilizcede mısır ne demek, bulabilir misin? 🌽

15. Son soruya geldik! Biberin anlamını bul ve testimizi bitirelim! 🌶️

15. Son soruya geldik! Biberin anlamını bul ve testimizi bitirelim! 🌶️
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