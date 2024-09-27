İngiliz Basını Brighton'da İlk 11'e Ferdi Kadıoğlu'nu Yazdı
İngiliz Basını Brighton'da İlk 11'e Ferdi Kadıoğlu'nu Yazdı
Fenerbahçe'den Brgihton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu kısa sürede hem basını hem de teknik direktörünü ikna etmiş görünüyor.
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Fenerbahçe'den gözyaşlarıyla ayrılan Ferdi, Brighton'da iyi bir başlangıça imza attı. Basın da Ferdi'nin uyumuna dikkat çekerek ilk 11 zamanının geldiğini söylüyor.
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Brighton formasıyla Wolverhampton karşısında 82. dakikada oyuna giren Ferdi, üç dakika sonra golle tanışmıştı.
İngiliz basınında "Ferdi için kalitesini görmeye 3 dakika yetti" yazılırken, performansıyla teknik direktör Fabian Hürzeler'in de gözüne girdiğine değinildi.
Brighton bu hafta Chelsea ile oynayacak. İngiltere basınında ise Ferdi Kadıoğlu'nun bu maçta ilk kez 11 başlayacağı haberleri yer almaya başladı.
Ferdi Kadıoğlu'nun şu anda performansıyla Estupinan'ın önünde olduğu Brighton için kritik bir maç olan Chelsea karşısında hocasının tercihi olacağı yazıldı.
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