İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 15 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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9 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 269 TL
Nescafe Klasik Kahve 100 gr 85 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin Yıldızları
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1 Alana 1 Bedava
Tüm Cam Ürünlerinde %20 İndirim👇
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Tüm Tencere ve Tavalarda %20 İndirim
Tüm Plastik Mutfak Ürünlerinde %20 İndirim
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14 Kasım 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 28.999 TL
SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
Revolt RSX3 125cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL
Aynı Üründen 1 Alana 1 Bedava👇
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Cem Gusto Ezme Derin Tencere 24 cm 549 TL
4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
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15 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Çamaşır Kurutma Makinesi 8 Kg 9.875 TL
Verandalı 8500 Flat Tiny House 599.000 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL
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Oval Tepsi 129 TL
Banyo Seti 529 TL
Kiğılı Erkek Mont 999 TL
Pelüş Zürafa 479 TL
ŞOK 9 Kasım - 16 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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