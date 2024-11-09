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İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 9 - 15 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.11.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 - 15 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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9 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 269 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 269 TL
onedio.com

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 99 TL

  • Hayat Su 5 Litre 21 TL

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 179 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 69 TL

  • Kaanlar Tarabya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 34 TL

  • Lezita Piliç Salam 800 gr 56 TL

  • Doyfarm Piliç Salam 850 gr 59 TL

  • Eti Finger Bisküvi 900 gr 79 TL

  • Çerezya İthal Dakota Çekirdek Çeşitleri 400 gr 45 TL

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Nescafe Klasik Kahve 100 gr 85 TL

Nescafe Klasik Kahve 100 gr 85 TL
onedio.com

  • Nestle Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 59 TL

  • Nescafe Gold  Kahve 100 gr 99 TL

  • Nescafe 2'si 1 Arada / 3'ü 1 Arada Çeşitleri 10'lu 49 TL

  • Nestle Matinal Kahve 100 gr 69 TL

  • Nescafe Kahve Çeşitleri 4,75 TL

  • Nestle Damak Baklava 60 gr 39 TL

  • Nestle Nequik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 99 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Torku %0.5 Yağlı Süt 4x1 Litre 85 TL 

  • Tat Ketçap 650 gr + Mayonez 575 gr Set 79 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com

Tüm Cam Ürünlerinde %20 İndirim👇

Tüm Cam Ürünlerinde %20 İndirim👇
onedio.com

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onedio.com

Cam ürünlerinde yer alan diğer indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Tüm Tencere ve Tavalarda %20 İndirim

Tüm Tencere ve Tavalarda %20 İndirim
onedio.com

Tüm Plastik Mutfak Ürünlerinde %20 İndirim

Tüm Plastik Mutfak Ürünlerinde %20 İndirim
onedio.com
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14 Kasım 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 28.999 TL

Philips 65" 4K Ultra HD Smart Led Tv 28.999 TL
onedio.com

  • Philips 50' 4K UHD Smart Led Tv 18.999 TL

  • Hi-Level 40' FHD Smart Tv 6.499 TL

  • Hi-Level 32' HD Ready Smart Tv 4.999 TL

  • PP Valiz Kabin Boy 599 TL

  • Trend 6 Kişilik Masa Takımı 7.990 TL

İndirimde yer alan valizlere buradan göz atmayı unutmayın.

SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL

SEG Silver Çamaşır Makinesi 10.999 TL
onedio.com

  • Sinbo Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.799 TL

  • Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.299 TL

  • Sunny Pratik Dik Süpürge 799 TL

  • Kiwi Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL

  • Kiwi Pencere Temizleme Robotu 3.799 TL

  • Kiwi Tüy Alma Cihazı 1.299 TL

  • Kiwi Çay Makinesi 749 TL

  • Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 349 TL

  • Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

  • Pierre Cardn Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Küçük ev aletlerinde yılın beklenen indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Revolt RSX3 125cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL

Revolt RSX3 125cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL
onedio.com

Aynı Üründen 1 Alana 1 Bedava👇

Aynı Üründen 1 Alana 1 Bedava👇
onedio.com

İndirimde yer alan mamalara buradan da ulaşabilirsiniz.

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Cem Gusto Ezme Derin Tencere 24 cm 549 TL

Cem Gusto Ezme Derin Tencere 24 cm 549 TL
onedio.com

  • Cem Gusto Ezme Basık Tencere 26 cm 549 TL

  • Cem Gusto Ezme Tava 26 cm 279 TL

  • Multimix Salata Seti 4 Parça 109 TL

  • Katlanır Ürünler 39 TL

  • 6 Parça Saklama Kabı 89 TL

  • Karma Mutfak Ürünleri 35 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan Kasım indirimleri burada.

4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL

4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
onedio.com

  • Soft Kaymaz Taban Salon Halısı 120x180 cm 599 TL

  • Soft Kaymaz Taban Yolluk 80x150 cm 349 TL

  • Çift Kişilik Pamuk Battaniye 349 TL

  • Tek Kişilik Pamuk Battaniye 279 TL

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Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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15 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

Çamaşır Kurutma Makinesi 8 Kg 9.875 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi 8 Kg 9.875 TL
onedio.com

  • Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL

Elektronik ürünlerde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Verandalı 8500 Flat Tiny House 599.000 TL

Verandalı 8500 Flat Tiny House 599.000 TL
onedio.com

HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.999 TL
onedio.com

  • Corby Smart Drone 1.999 TL

  • Dijitsu 32' HD Android Tv 4.750 TL

  • Dijitsu 43' Full HD Android Tv 6.795 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.275 TL

  • Heifer Mini Blender Set 1.250 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

  • Kumtel Pizza Fırını 2.999 TL

  • İMEX Kablosuz Şarj İstasyonu 599 TL

  • KUBA Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 299 TL

  • El Feneri 119 TL

  • Şarjlı Baharat Öğütücü 579 TL

  • Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 75 TL

Küçük ev aletlerinde yılın beklenen indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Oval Tepsi 129 TL

Oval Tepsi 129 TL
onedio.com

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 99 TL

  • Emaye Közmatik 89 TL

  • Dekorlu Meşrubat Bardağı 39,50 TL

  • Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 549 TL

  • Benante 7 Parça Fanuslu Kahvaltılık 399 TL

  • Glass in love Cam Küçük Kase 6'lı 129 TL

  • Glass in love Cam Büyük Kase 1800 cc 109 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi / Dondurmalık 3'lü 119 TL

  • Glass in love Sedefli Boncuk Kulplu Cam Kupa 2'li 124,50 TL

  • Glass in love Borosilikat Cam Su Şişesi 129 TL

  • Paşabahçe Pinot Su Bardağı 375 cc 4'lü 159 TL

  • Paşabahçe Pinot Su Bardağı 495 cc 4'lü 189 TL

  • Paşabahçe Aida Çay Tabağı 6'lı 129 TL

  • LAV Alinda Büyük Kase 2050 cc 99 TL

  • LAV Alinda Kase 215 cc 17,50 TL

  • LAV Nisa Kulplu Çay Bardağı 6'lı 119 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 89 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 69 TL

  • Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 85 TL

  • Fındık-Ceviz Kıracağı 39,50 TL

  • Kestane Çizici 39,50 TL

  • Patates Dilimleyici 19 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Banyo Seti 529 TL

Banyo Seti 529 TL
onedio.com

  • Ahşap Görünümlü Çizgili Sıvı Sabunluk 300 ml 99 TL

  • Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 229 TL

  • Deterjan/Tablet Kutusu 129 TL

  • Bambu Kirli Sepeti 399 TL

  • Banyo Paspas Seti 2'li 279 TL

  • Banyo Paspası 79 TL

  • Su Emici Paspas 75 TL

  • Ayak Havlusu 49,50 TL

  • Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 119 TL

  • Temizlik Seti 149 TL

  • Yedekli Wc Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 599 TL

  • Deterjan Hazneli Mop 419 TL

  • Hazneli Temizlik Fırçası 129 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 44,50 TL

  • Ayakkabı Yıkama Filesi 29,50 TL

  • Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

  • Kapı Arkası Askılık 119 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 79 TL

  • Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 19,50 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 34,50 TL

  • Çamaşır Makinesi Üzeri Raf / Organizer 699 TL

  • Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 17,50 TL

  • Mandal Seti 29 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 29,50 TL

Kiğılı Erkek Mont 999 TL

Kiğılı Erkek Mont 999 TL
onedio.com

  • Kadın / Erkek Oduncu Gömlek 249 TL

  • Çocuk Oduncu Gömlek 199 TL

  • Ören Bayan Dora Yumak 3'lü 89 TL

  • Ören Bayan Star Yumak 3'lü 89 TL

  • Ören Bayan Favori Baby Yumak 3'lü 109 TL

  • Dikiş İpi Seti 10'lu 115 TL

  • Dikiş İpi 2'li 59 TL

  • Ören Bayan Dikiş İpi 2'li 29,95 TL

  • Ören Bayan Lastik 44,50 TL

  • Valiz Organizer Set 79 TL

  • İkili Nakışlı Havlu Set 69 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 85 TL

  • Kadın / Erkek Bere 49,50 TL

  • Çocuk Bere 46,50 TL

  • Saç Kurutma Beresi 69 TL

  • Şeffaf Sütyen Düzenleyici 42,50 TL

Giyimde yer alan muhteşem Kasım indirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Pelüş Zürafa 479 TL

Pelüş Zürafa 479 TL
onedio.com

  • Sürtmeli İş Araçları 139 TL

  • Çek Bırak Metal Araba 89 TL

  • Oyuncak Arabalı Tır 349 TL

ŞOK 9 Kasım - 16 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Şok'a gelen oyuncu klavyesi ve diğer ürünler, indirimli oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri

Şok'a gelen oyuncu klavyesi ve diğer ürünler, indirimli oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri
onedio.com

  • Everest KB-2025 Aydınlatmalı Oyuncu Klavye 479 TL,

  • Everest SM-G56 Corax 7D Oyuncu Mouse 259 TL,

  • Everest PJ10 Taşınabilir Projeksiyon Cihazı 2.699 TL,

  • Mikado MDW8 RGB Alarmlı Gece Lambası 699 TL,

  • Snopy SN-GX7 Crazy Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL,

  • Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 159 TL,

  • Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 199 TL, 

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 199 TL, 

  • Atlayış Pisti Yarış Set 299 TL, 

  • Barbie'nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 49,95 TL,

  • Barbieland Mini Bebek ve Arac 299 TL, 

  • Oyuncak Kutusu 199 TL, 

  • Oyun Çadırı 399 TL,

  • Soft Dart Atar 199 TL,

  • Metal Yarış Arabası 149 TL, Melisa Pet Bakım ve Besleme Bebek Seti 149 TL, 

  • Uzay İstasyon Seti 249 TL, 

  • Uzay Araçları 39,95 TL Niloya Baskılı Balon 29,95 TL,

  • Chelsea'nin Kamp Macerası Oyun Seti 349 TL, 

  • Board Book Kitap Çeşitleri 22,95 TL,

  • Çocuk Panduf Kulaklı 129 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 12'li Papia Biocare Tuvalet Kağıdı  84 TL, 

  • 2x140 gram Dardanel Eko Ton Balığı 84 TL, 

  • 24'lü Ülker Caramio Kutu 69 TL, 

  • 1500 ml Fairy Soğuk Suda Etkili Bulaşık Deterjanı 79 TL,

  • 200 ml Privacy Kadın/Erkek Deodorant Çeşitleri 75 TL

Şok'a gelen lavabo modelleri

Şok'a gelen lavabo modelleri
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Şok'a gelen elektronik ürün modelleri ve fiyatları

Şok'a gelen elektronik ürün modelleri ve fiyatları
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