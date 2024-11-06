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ŞOK'a 3D Yazıcı Geliyor! 9 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a 3D Yazıcı Geliyor! 9 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
06.11.2024 - 11:43

ŞOK 9 Kasım - 16 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 9 Kasım - 16 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a gelen oyuncu klavyesi ve diğer ürünler, indirimli oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri

Şok'a gelen oyuncu klavyesi ve diğer ürünler, indirimli oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri

  • Everest KB-2025 Aydınlatmalı Oyuncu Klavye 479 TL,

  • Everest SM-G56 Corax 7D Oyuncu Mouse 259 TL,

  • Everest PJ10 Taşınabilir Projeksiyon Cihazı 2.699 TL,

  • Mikado MDW8 RGB Alarmlı Gece Lambası 699 TL,

  • Snopy SN-GX7 Crazy Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı 299 TL,

  • Rampage X-Jammer Oyuncu Mouse Pad 159 TL,

  • Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 199 TL, 

  • Hot Wheels Üçlü Arabalar 199 TL, 

  • Atlayış Pisti Yarış Set 299 TL, 

  • Barbie'nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 49,95 TL,

  • Barbieland Mini Bebek ve Arac 299 TL, 

  • Oyuncak Kutusu 199 TL, 

  • Oyun Çadırı 399 TL,

  • Soft Dart Atar 199 TL,

  • Metal Yarış Arabası 149 TL, Melisa Pet Bakım ve Besleme Bebek Seti 149 TL, 

  • Uzay İstasyon Seti 249 TL, 

  • Uzay Araçları 39,95 TL Niloya Baskılı Balon 29,95 TL,

  • Chelsea'nin Kamp Macerası Oyun Seti 349 TL, 

  • Board Book Kitap Çeşitleri 22,95 TL,

  • Çocuk Panduf Kulaklı 129 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 12'li Papia Biocare Tuvalet Kağıdı  84 TL, 

  • 2x140 gram Dardanel Eko Ton Balığı 84 TL, 

  • 24'lü Ülker Caramio Kutu 69 TL, 

  • 1500 ml Fairy Soğuk Suda Etkili Bulaşık Deterjanı 79 TL,

  • 200 ml Privacy Kadın/Erkek Deodorant Çeşitleri 75 TL

Şok'a gelen lavabo modelleri

Şok'a gelen lavabo modelleri

Şok'a gelen elektronik ürün modelleri ve fiyatları

Şok'a gelen elektronik ürün modelleri ve fiyatları
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