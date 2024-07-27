İndirim Günleri Başlıyor! 27 Temmuz - 2 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 27 Temmuz - 2 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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27 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 59 TL
Nescafe Tasters Choice Granül Kahve 100 gr 74,50 TL
10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;
1 Alana 1 Bedava
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Tazenin Yıldızları👇
1 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Philips 55" 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.599 TL
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL
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27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 5.199 TL
Nehir Döküm Kek Kalıbı 299 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 119 TL
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2 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL
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Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL
Erkek Hambez Şort 149 TL
Yükselen Zeka Konuşturmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 4'lü 179 TL
ŞOK 27 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Alpina Cam Ankastre Set 5.799 TL
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iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 36.999 TL
Evier Granit Evye Asos 3.999 TL
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