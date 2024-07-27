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İndirim Günleri Başlıyor! 27 Temmuz - 2 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 27 Temmuz - 2 Ağustos Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.07.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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27 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 59 TL

Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 59 TL
onedio.com

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 115 TL

  • Gürçay Rize Çayı 500 gr 45 TL

  • Milkten Tereyağı 1 Kg 265 TL

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 175 TL

  • Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 145 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 175 TL

  • Indomie Bardak Noodle Çeşitleri 60 gr 13,50 TL

  • Çerezya Kuruyemiş Kabak Çekirdeği 200 gr 44,50 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1300 ml 75 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Nescafe Tasters Choice Granül Kahve 100 gr 74,50 TL

Nescafe Tasters Choice Granül Kahve 100 gr 74,50 TL
onedio.com

  • Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 44,50 TL

  • Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 99,50 TL

  • Nestle Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 49,50 TL

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;

10 TL üzeri alışverişlerde geçerli;
onedio.com

  • Tukaş Yağlı Sele Siyah Zeytin 800 gr 99 TL 

  • Duru Şampuan Çeşitleri 700 ml 35 TL

1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com
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Tazenin Yıldızları👇

Tazenin Yıldızları👇
onedio.com

1 Ağustos 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Philips 55" 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL

Philips 55" 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL
onedio.com

  • Philips 43' 4K UHD Smart Led Tv 14.999 TL

  • JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 11.999 TL

  • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

  • HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 2.799 TL

  • Piranha RGB Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 399 TL

  • Piranha El Fanı 129 TL

  • Pafu Zola Üçlü Yataklı Koltuk 4.799 TL

  • 19' Takım Çantası 200 TL

Mobilya ürünlerinde yer alan sepette ekstra indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.599 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.599 TL
onedio.com

  • Regal Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

  • Starcom Dijital Baskül 199 TL

  • Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL

  • Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL

  • Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.499 TL

  • Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 399 TL

Elektrikli ev aletlerinde yer alan indirimler burada.

En çok tercih edilen baskül modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL
onedio.com
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27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 5.199 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 5.199 TL
onedio.com

  • Castle Buzluk Termos 60 Litre 1.399 TL

  • Adidas Kasın Superstar Ayakkabı 2.199 TL

Nehir Döküm Kek Kalıbı 299 TL

Nehir Döküm Kek Kalıbı 299 TL
onedio.com

  • LAVA Kızartma Tavası 699 TL

  • Stantlı Silikon Servis Seti 325 TL

  • LAV Meşrubat Bardağı 30 TL

  • Manuel Doğrayıcı 99 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 3'lü 175 TL

  • Glassco Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 85 TL

Sofra ve mutfak ürünlerindeki indirimler burada.

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 119 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 119 TL
onedio.com
  • İki Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 159 TL

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

👇

👇
onedio.com
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2 Ağustos 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com

İndirimde yer alan derin donduruculara buradan ulaşabilirsiniz.

Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL

Senna 65" Frameless Ultra HD Google TV 17.490 TL
onedio.com

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Google TV 12.990 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google TV 9.990 TL

  • HP Victus ,5 Gaming Laptop 25.990 TL

  • Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 999 TL

  • Bardaklık Telefon Tutacağı 179 TL

  • Autoware Araba Şarj Çoğaltıcı 299 TL

  • Autoware Araç Direksiyon Tepsisi 99 TL

  • Autoware Araç İçi Nemlendirici 249 TL

  • Autoware Araç İçi File Organizer 59 TL

  • Autoware Araç İçi File Organizer 89 TL

  • Autoware Elite Araç İçi Telefon Tutucu 249 TL

  • Autoware Araç İçin Kapı Arası Fitili 69 TL

  • Araç Direksiyon Tepsisi 99 TL

  • Motoware 6 Plastik Kancalı File Ahtapod 149 TL

İndirimli bilgisayar modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.390 TL
onedio.com

  • Arzum Choppy Doğrayıcı 1.190 TL

  • Fakir Çeyiz Seti 4'lü 3.990 TL

  • Luxell XXL Fastfryer 2.490 TL

  • Kumtel Fastfryer 1.590 TL

  • Kumtel Dijital Fastfryer 1.990 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

  • Ruumstore Organizer 329 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

  • Şeffaf Bluetooth Speaker 349 TL

  • Polosmart PSSW09 Smart Step 249 TL

  • Piccolo Mondi Uçan Frizbi Top 199 TL

  • Corby Smart Oyuncak 1.090 TL

Elektrikli ev aletlerinde yer alan indirimler burada.

En çok tercih edilen elektrikli süpürgelere buradan göz atabilirsiniz.

En beğenilen çay makinelerine buradan, Türk kahvesi makinelerine de buradan göz atmayı unutmayın.

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Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL

Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 5 Litre 99 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 139 TL

  • Erişte ve Makarna Makinesi 599 TL

  • Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc 69 TL

  • Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 69 TL

  • LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü 99 TL

  • Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı 34,50 TL

  • Maşa Seti 3'lü 59 TL

  • Kaşık Seti 4'lü 24,50 TL

  • Buzluk Çeşitleri 24,50 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 4'lü 15 TL

  • Desenli Metal Tepsi 49,50 TL

  • Toprak Dolma Kapağı 37,50 TL

  • Raf Ünitesi 219 TL

Sofra ve mutfak ürünlerindeki indirimler burada.

Erkek Hambez Şort 149 TL

Erkek Hambez Şort 149 TL
onedio.com

  • Kadın Hambez Kapri 169 TL

  • Erkek Pijama Takımı 229 TL

  • Kadın Ev Elbisesi 175 TL

  • Kadın Şort Takım 249 TL

  • Erkek Şort 129 TL

  • Kadın Kemer 75 TL

  • Kadın Cüzdan 99 TL

  • İkili Banyo Paspas Seti 199 TL

  • Mikrofiber Bulaşık Altlığı 24,50 TL

  • Süzme Bezi 24,50 TL

  • Gıda Saklama Torbası 19,50 TL

  • Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü 89 TL

  • Masa Örtüsü 160x160 cm 135 TL

Yükselen Zeka Konuşturmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 4'lü 179 TL

Yükselen Zeka Konuşturmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Seti 4'lü 179 TL
onedio.com

  • Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı 159 TL

  • Sert Uçlu Pet Tarağı 149 TL

  • Evcil Hayvan Seyahat Kabı ve Suluğu 249 TL

  • Mama Ölçü Kabı 49 TL

  • Olta Kedi Oyuncağı 49 TL

  • Su Geçirmez Araç Koltuk Kılıfı 179 TL

  • Tüy Toplama Eldiveni 59 TL

  • Kedi Boyun Tasması 29,50 TL

  • Köpek Tasması 49 TL

ŞOK 27 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Alpina Cam Ankastre Set 5.799 TL

Alpina Cam Ankastre Set 5.799 TL
onedio.com

  • Fenoti 42' Full HD Android Smart Led TV 6.999 TL 

  • Sinbo Elektrikli Süpürge 1.899 TL

  • Lüks Matara 149 TL 

  • 0,13 litre Elvan Kare Kaktüs Saksı 7,95 TL 

  • 120 ml Elvan Kaktüs Saksı 7,95 TL 

  • Blok Kaktüs 99,95 TL 

  • Büyük Teker Araba 79,95 TL 

  • Yelpaze Köpük 49,95 TL

  • Kitap Çeşitleri 39,95 TL 

  • Mini Araçlar 4'lü Set 79,95 TL

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iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 36.999 TL

iPhone 13 128 GB Midnight Cep Telefonu 36.999 TL
onedio.com

  • TCL 4K Ultra HD 55 140 Ekran Google LED TV 19.999 TL

  • Samsung Premium Plus 12000 BTU Klima 30.999 TL

  • PS5 Slim 1 TB CD'li Oyun Konsolu+ Çift Kol 24.999 TL

  • Petrix Solar Şarj Aydınlatma Güç Ünitesi 13.999 TL

  • Dijitsu 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 8.999 TL

  • Hoover 11 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 15.599 TL

  • Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 27.899 TL

  • Karcher SC1 Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL

Karcher buharlı temizleyicilere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen klima modelleri burada.

Evier Granit Evye Asos 3.999 TL

Evier Granit Evye Asos 3.999 TL
onedio.com

İndirimli evye modelleri burada.

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