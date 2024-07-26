Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam
Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

etiket Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.07.2024 - 15:57

Herkesin gözdesi olan haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Dikey süpürgeden soğutucu çantaya, tıraş makinesinden kahveye kadar bu haftanın en çok satılan ürünleri, aşağıda sizinle buluşmayı bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 26.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kavurucu sıcaklarla boğuştuğumuz bugünlerde, herkesin ihtiyacı Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta olmuş.

Kavurucu sıcaklarla boğuştuğumuz bugünlerde, herkesin ihtiyacı Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta olmuş.

Yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi ideal ısısında tutmaya yarayan bu ürün Stanley kalitesiyle size güvence sunuyor. 

Linki burada.

Günübirlik gezilerimde kullanıyorum. Evde denedim 36 saat kadar içerisine koyduğum gıdalar gayet soğuk kalıyor. Yiyecekleri dolapta tutuyorum, iki adet küçük buz şişesini buzluktan donmuş halde yiyeceklerin arasına atıyorum. Gittiğim yerde kaldığım süre boyunca enerji harcamadan yiyeceklerim dolap soğukluğunda kalıyor. İçeceklerim de buz gibi kalıyor. Çok memnunum tavsiye ederim.

Erkeklerin bakım tercihindeki ürün Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti olmuş.

Erkeklerin bakım tercihindeki ürün Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti olmuş.

Geçen ay bin adetten fazla satışıyla erkeklerin en beğendiği bakım ürünlerinden biri diyebiliriz. 

Eğer siz de işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

Linki burada.

Deodorant seçiminde tercih, Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma'dan yana olmuş.

Deodorant seçiminde tercih, Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma'dan yana olmuş.

Buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Özel kova tasarımı ve pedalı ile konforlu bir kullanım sağlayan Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti, kullanıcılarından tam not almış.

Özel kova tasarımı ve pedalı ile konforlu bir kullanım sağlayan Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti, kullanıcılarından tam not almış.

İhtiyacı olanlar için linkini buraya bıraktım.

Kahve severlerin tercihi: Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Kahve severlerin tercihi: Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Orta kavrulmuş, yumuşak içim bu kahveye bir şans vermek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Çekirdeğinin orta seviyede kavrulmuş olması bir kahve için en önemli şeydir. Julius Meinl bunu en güzel karşılayan kahve... Arkadaşımla ve aile üyelerimizle tattık sevdik. Sürekli olarak alacağım bir kahvedir kendileri... Macera arayıp gereksiz paralara bilinmedik kahveler denemeyin. okunuşu da kendileri gibi yumuşaktır bakınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Güzellik salonlarına ayıracak vakti olmayanların tercihi bu hafta Philips BRI950/00 Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'ndan yana olmuş.

Güzellik salonlarına ayıracak vakti olmayanların tercihi bu hafta Philips BRI950/00 Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'ndan yana olmuş.

Rahatlığına alışınca iyi ki aldım diyeceğinize eminim.

Linkini buraya bıraktım.

Klima arayanların tercihi bu hafta Baymak Elegant Prime 12 A++ 12000 BTU R32 Duvar Tipi Inverter Klima modelinden yana olmuş.

Klima arayanların tercihi bu hafta Baymak Elegant Prime 12 A++ 12000 BTU R32 Duvar Tipi Inverter Klima modelinden yana olmuş.

Buradan inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Tek harekette silip süpürme özelliği ile herkesin favorisi haline gelmiş Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge 👇

Tek harekette silip süpürme özelliği ile herkesin favorisi haline gelmiş Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge 👇

Çift yönlü başlığı ile tozdan yapışkan lekelere kadar farklı türlerde kirleri tek seferde temizleyen Aqua başlıklı bu süpürgeye bir şans verebilirsiniz.

Linki burada.

Düzeni sevenlerin tercihi Codemfire Saklama Kabı da haftanın çok satanları arasında yerini almış.

Düzeni sevenlerin tercihi Codemfire Saklama Kabı da haftanın çok satanları arasında yerini almış.

Dondurucuda da kullanabileceğiniz bu saklama kaplarını satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Son zamanların en sevilen ürünü: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Son zamanların en sevilen ürünü: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Siz de soğuk içeceklerinizi uzun saatler boyunca keyifle yudumlamak isterseniz indirimli fiyatıyla buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın