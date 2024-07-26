Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Dikey süpürgeden soğutucu çantaya, tıraş makinesinden kahveye kadar bu haftanın en çok satılan ürünleri, aşağıda sizinle buluşmayı bekliyor. Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 26.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
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Kavurucu sıcaklarla boğuştuğumuz bugünlerde, herkesin ihtiyacı Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta olmuş.
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Erkeklerin bakım tercihindeki ürün Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti olmuş.
Deodorant seçiminde tercih, Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma'dan yana olmuş.
Özel kova tasarımı ve pedalı ile konforlu bir kullanım sağlayan Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti, kullanıcılarından tam not almış.
Kahve severlerin tercihi: Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve
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Güzellik salonlarına ayıracak vakti olmayanların tercihi bu hafta Philips BRI950/00 Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı'ndan yana olmuş.
Klima arayanların tercihi bu hafta Baymak Elegant Prime 12 A++ 12000 BTU R32 Duvar Tipi Inverter Klima modelinden yana olmuş.
Tek harekette silip süpürme özelliği ile herkesin favorisi haline gelmiş Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge 👇
Düzeni sevenlerin tercihi Codemfire Saklama Kabı da haftanın çok satanları arasında yerini almış.
Son zamanların en sevilen ürünü: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak
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