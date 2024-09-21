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İndirim Günleri Başlıyor! 21 - 27 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 21 - 27 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.09.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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21 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 89 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 89 TL
onedio.com

  • Tarabya Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1 Kg 215 TL

  • Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 129 TL

  • Kaanlar / Kebir / Sümeli Tereyağı 500 gr 165 TL

  • Marmarabirlik Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gr 109 TL

  • Çokça Karışık Salça 830 gr 37 TL

  • Çokça Garnitür 560 gr 22 TL

  • Piliç Şnitzel Çeşitleri 700 gr 65 TL

  • Omega 3 Yumurta 6'lı 26 TL

  • Brid Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 110'lu 199 TL

  • Elidor Şampuan Çeşitleri 400 ml 79 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 199 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4'lü 42 TL

Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4'lü 42 TL
onedio.com

  • Eti Cİcibebe 172 gr 20 TL

  • Eti Cin Soslu Bisküvi Çeşitleri 13'lü 32 TL

  • Etimek 143 gr 23 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Kek 285 gr 50 TL

  • Eti Çikolata Kremalı Petibör 270 gr 30 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr 20 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 129 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 79 TL

Tazenin yıldızları👇

Tazenin yıldızları👇
onedio.com
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Tüm bebek bezleri ve seçili bebek mamalarında 2. üründe %50 indirim👇

Tüm bebek bezleri ve seçili bebek mamalarında 2. üründe %50 indirim👇
onedio.com

26 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL
onedio.com

Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL

Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL
onedio.com

  • Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 16.990 TL

Güral Porselen Fincan Takımı 4 Parça 179 TL

Güral Porselen Fincan Takımı 4 Parça 179 TL
onedio.com

  • Nehir Servis Gereçleri 139 TL

  • Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 35 TL

  • Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 29 TL

  • Nehir Çay Kaşığı 19 TL

  • Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 199 TL

  • Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 219 TL

  • Paşabahçe Çok Amaçlı Kase 3000 cc 149 TL

  • Paşabahçe Ice Villa Ayaklı Dondurmalık 22 TL

  • Kulplu Cam Yağlık Seti 3 Parça 109 TL

  • Vip Ahmet Pratik Basmalı Rondo 199 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak 2.199 TL

  • Bambu Yastık 179 TL

  • Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 60 TL

  • Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 789 TL

  • PP Orta Boy Valiz 679 TL

  • PP Kabin Boy Valiz 569 TL

İndirimde yer alan valizlere buradan göz atmayı unutmayın.

Hi-Level 65" 4K UHD Smart Tv 17.499 TL

Hi-Level 65" 4K UHD Smart Tv 17.499 TL
onedio.com

  • Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 12.999 TL

  • Toshiba 43' 4K Ultra HD Android Tv 10.999 TL

  • Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android Smart Led Tv 4.799 TL

  • Omix 4X Cep Telefonu 4.999 TL

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
onedio.com

  • Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL

  • Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

  • Sinbo Izgara & Tost Makineesi 1.299 TL

  • Simfer Beyaz Mini Fırın 2.199 TL

  • Aprilla Şarjlı Masaj Aleti 899 TL

  • Retro Saç Sakal Düzeltici 349 TL

  • Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL

  • Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL

Kahve makineleri arasında en çok tercih edilen modellere buradan göz atmayı unutmayın.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen dikey süpürgelere buradan ulaşabilirsiniz.

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onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kiwi Haraket Sensörlü Evcil Hayvan Su Çeşmesi 699 TL

Kiwi Haraket Sensörlü Evcil Hayvan Su Çeşmesi 699 TL
onedio.com

  • Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 399 TL

  • Kedi Taşıma Çantası 139 TL

  • Evcil Hayvan Fırçası 35 TL

👇

👇
onedio.com

27 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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👇
onedio.com

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
onedio.com

  • Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 204 L 9.975 TL

  • Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL

  • Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

Kahve makineleri arasında en çok tercih edilen modellere buradan göz atmayı unutmayın.

Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL

Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL
onedio.com

Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
onedio.com

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL

  • Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

  • Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL

  • Blaupunkt Smart Tartı 599 TL

  • Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL

  • Kumtel Midi Fırın 2.250 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL

  • Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL

  • Kumtel Gıda Termometresi 75 TL

  • Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL

  • Kumtel Mutfak Tartısı 375 TL

  • Philips Süpürge 4.975 TL

  • Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.150 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen elektrikli süpürge modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL
onedio.com

  • MagPak 5000 mAh Kablosuz Powerbank 999 TL

  • Hypercore 10.OOO mAh Powerbank 650 TL

  • Hızlı Şarj Data Kablo 1m 249 TL

  • Revo 30 Duo Şarj Başlığı 349 TL

  • Revo 35 Duo Şarj Başlığı 450 TL

  • Revo 67 Şarj Başlığı 799 TL

  • Polosmart Gaming Masaüstü Speaker 379 TL

  • Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

  • Polosmart Gaming Kulaklık 279 TL

  • Polosmart Gaming Mouse 129 TL

  • Polosmart Gaming Mini Klavye 169 TL

  • Mantar Masa Lambası 299 TL

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL

Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL
onedio.com

  • Colorina Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

  • Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

  • Colorina Altın Rimli Cam Kase 3'lü 75 TL

  • Colorina Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 119 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Kek Kalıbı 119 TL

  • Mehtap 6 Gözlü Pankek Tavası 229 TL

  • Alpina Muffin Kalıbı 6'lı 199 TL

  • Alpina Kare Kek Kalıbı 199 TL

  • Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 149 TL

  • Büyük Boy Çaydanlık 799 YL

  • Borcam Kare Tepsi 225 TL

  • Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 179 TL

  • Çırpıcı Set 2'li 39,50 TL

  • Kağıt Sufle/Muffin Kabı 10'lu 25 TL

  • Bisküvi Kapaklı Saklama Kabı 119 TL

  • LAV 12 Parça Renkli Çay Seti 279 TL

  • Metal Tepsi 49,50 TL

  • Okyanus Karma Mutfak Ekipmanları 34,50 TL

  • Glass in love Borosilikat Yağlık 299 TL

  • Benante Kaşıklı Kupa 139 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL
onedio.com

  • Glass in love Cam Ayaklı Şekerlik 119 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik 119 TL

  • Glass in love Cam Espresso Fincanı 6''lı 89 TL

  • Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 79 TL

  • Glass in love Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 3'lü 89 TL

  • Glass in love Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL

  • Glass in love Cam Kase Seti 6'lı 129 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 119 TL

  • Kare Saklama Kabı 3'lü 19,50 TL

  • Desenli Soğuk-Sıcak Taşıma Torbası 27,50 TL

  • Desenli Kapaklı Kavanoz 1000 cc 27,50 TL

  • Desenli Kapaklı Kavanoz 660 cc 22,50 TL

  • Desenli Kapaklı Kavanoz 425 cc 19,50 TL

  • Tuzluk 105 cc 15 TL

  • Tek Fiyat Plastik  16,90 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 34,50 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
onedio.com

  • Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

  • Kadın Saten Şortlu Takım 249 TL

  • PVC Masa Örtüsü 129 TL

  • Erkek Çanta 149 TL

  • Bozuk Para Çantası 32,50 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü 34,50 TL

  • Yüz Havlusu 49,50 TL

  • Saç Kurutma Beresi 69 TL

  • Kadın Pantolon 129 TL

  • Sütyen Yıkama Filesi 34,50 TL

  • Sakal Kesme Örtüsü 39,50 TL

Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL

Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL
onedio.com

  • Renkli Manyetik Bloklar 589 TL

  • Buhar Çıkaran Uzaktan Kumandalı Araba 449 TL

  • Lisanslı Puzzle 2'si 1 Arada 59 TL

  • Ağlayan ve Konuşan Bebek 229 TL

  • Tetris Kutu Oyunu 219 TL

ŞOK 21 - 28 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Skytech 65" 4K whaleOS Led Tv 17.599 TL

Skytech 65" 4K whaleOS Led Tv 17.599 TL
onedio.com

  • Skytech 55' 4K whaleOS Led Tv 12.499 TL,

  • Skytech 50' 4K whaleOS Led Tv 10.799 TL,

  • Arzum Mistost Izgara & Tost Makinesi 1.499 TL

  • Arzum Tea Blend Çay Makinesi 1.299 TL,

  • Fakir Press Pulp Narenciye Sıkacağı 899 TL 

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 349 TL, 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 399 TL, 

  • Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL, 

  • Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 249 TL, 

  • Küçük Çok AmaçlıÇanta 79,95 TL, 

  • Büyük Çok Amaçlı Çanta 89,95 TL, 

  • Çapraz Omuz Çanta 159 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 99,95 TL, 

  • Klimalı Yastık 199 TL,

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıfı 99,95 TL,

  • 2'li Kadın/Erkek Bambu Çorap 49,95 TL,

  • Wellsoft Ev Patiği 54,95 TL, 

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL,

  • Erkek Pijama Takımı 299 TL,

  • Erkek Flanel Gömlek 259 TL,

  • Dantelli Babet Çorabı 29,95 TL,

  • Erkek Terlik 79,95 TL,

  • Kadın Ponponlu Terlik 99,95 TL,

  • 2'li Lazer Kesim Görünmez Çorap 99,95 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında 

  • 350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 60 TL, 

  • 450 ml Domestos Köpük Gücü Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı /Beyaz Sabun 50 TL, 

  • 1000 gram Kellogs Cocopops Topları 79 TL, 

  • 2470 ml Persl Power Jel Deterjan Color/Gülün Büyüsü 160 TL,

  • 12'li Nestle Sütlü Çikolatalı Gofret 75 TL

Beyaz eşya model ve fiyatları

Beyaz eşya model ve fiyatları
onedio.com

Çok satan ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Bugün indirimde olan ürünler için tıklayın.

Koltuk, sandalye ve yer minderleri

Koltuk, sandalye ve yer minderleri
onedio.com

Koltuk, sandalye ve minderler burada.

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