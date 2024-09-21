İndirim Günleri Başlıyor! 21 - 27 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 21 - 27 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 - 27 Eylül 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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21 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 89 TL
Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4'lü 42 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin yıldızları👇
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Tüm bebek bezleri ve seçili bebek mamalarında 2. üründe %50 indirim👇
26 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL
Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL
Güral Porselen Fincan Takımı 4 Parça 179 TL
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Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL
Hi-Level 65" 4K UHD Smart Tv 17.499 TL
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
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Kiwi Haraket Sensörlü Evcil Hayvan Su Çeşmesi 699 TL
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27 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL
Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL
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Colorina Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL
ŞOK 21 - 28 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Skytech 65" 4K whaleOS Led Tv 17.599 TL
Beyaz eşya model ve fiyatları
Koltuk, sandalye ve yer minderleri
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