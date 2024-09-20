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21 - 27 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 21 - 27 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.09.2024 - 16:53

21 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 21 Eylül 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 89 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 89 TL
  • Tarabya Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1 Kg 215 TL

Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 129 TL

  • Kaanlar / Kebir / Sümeli Tereyağı 500 gr 165 TL

  • Marmarabirlik Yağlı Salamura Siyah Zeytin 800 gr 109 TL

  • Çokça Karışık Salça 830 gr 37 TL

  • Çokça Garnitür 560 gr 22 TL

  • Piliç Şnitzel Çeşitleri 700 gr 65 TL

  • Omega 3 Yumurta 6'lı 26 TL

  • Brid Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 110'lu 199 TL

  • Elidor Şampuan Çeşitleri 400 ml 79 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 199 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4'lü 42 TL

Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4'lü 42 TL

  • Eti Cİcibebe 172 gr 20 TL

  • Eti Cin Soslu Bisküvi Çeşitleri 13'lü 32 TL

  • Etimek 143 gr 23 TL

  • Eti Paykek Şekl-i Şahane Kek 285 gr 50 TL

  • Eti Çikolata Kremalı Petibör 270 gr 30 TL

  • Eti Tartini Frambuazlı Kek 114 gr 20 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Dardanel Ton Balığı 2x170 gr 129 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 1,5 Litre 79 TL

Tazenin yıldızları👇

Tazenin yıldızları👇

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