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İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.06.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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1 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 189 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 189 TL
onedio.com

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 185 TL

  • Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 155 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 105 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 1 Kg 115 TL

  • Zeo Baharatlı Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 400 gr 59,50 TL

  • Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 59,50 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 77,50 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 179,90 TL

  • Cif Mutfak & Banyo Sprey Temizleyici 1 Litre 49,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 79,90 TL 

  • Coca Cola / Fanta / Sprite Gazlı İçecek Çeşitleri 6x250 ml 75 TL

Tazenin Yıldızları👇

Tazenin Yıldızları👇
onedio.com

6 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

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SEG No- Frost Buzdolabı 14.999 TL

SEG No- Frost Buzdolabı 14.999 TL
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  • Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 6.299 TL

En çok tercih edilen buzdolabı modellerini sizin için buraya topladım.

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine de göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL
onedio.com

  • JVC 55' 4K Ultra HD Smart tv 13.999 TL

  • JVC 50' UHD Smart Led Tv 11.499 TL

  • Toshiba 43' UHD Smart Led Tv 9.999 TL

  • Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 T

  • Onvec X100 Akıllı Kamera 749 TL

Televizyon almadan önce en çok tercih edilen modellere buradan göz atmayı unutmayın.

Escamp 6500 Flat Tiny House 399.900 TL

Escamp 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
onedio.com

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 6.499 TL

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 6.499 TL
onedio.com

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

  • Kiwi Türk Kahve Makinesi 799 TL

  • Kiwi Buharlı Temizleyici 749 TL

  • Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL

  • Arzum Starry El Belnder Seti 1.199 TL

  • Aprilla Saç Kurutma Makinesi 279 TL

Türk kahvesi makinelerinde en çok tercih edilenler burada.

Hydro-Force Rapid X3 Şişme Kano Seti 3 Kişilik 6.499 TL

Hydro-Force Rapid X3 Şişme Kano Seti 3 Kişilik 6.499 TL
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  • Hydro- Force Mirovia Pro- Sport Bot 25.999 TL

  • Hydro- Force Rapid X2 Şişme Kano Seti 2 Kişilik 4.999 TL

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Bestway Portatif Oyun Havuzu 399 TL

Bestway Portatif Oyun Havuzu 399 TL
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  • Bestway Sultan Deniz Yatağı 329 TL

  • Bestway Glider Silikon Yüzücü Bonesi 69 TL

Plaj Şemsiyesi 369 TL

Plaj Şemsiyesi 369 TL
onedio.com

  • Bestway Lisanslı Çocuk Şişme Kolluk 79 TL

  • Lisanslı Kulaklı Deniz Simidi 149 TL

  • Çocuk Şişme Can Yeleği 89 TL

  • Deniz Makarnası 29,50 TL

Güneş kremi çeşitleri;

Güneş kremi çeşitleri;
onedio.com

İndirimde yer alan güneş kremleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyuncak çeşitleri👇

Oyuncak çeşitleri👇
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Pirge Duo Profesyonel Kasap Kurban Bıçak Seti 3'lü 849 TL

Pirge Duo Profesyonel Kasap Kurban Bıçak Seti 3'lü 849 TL
onedio.com

  • Et Dövme Demiri 149 TL

  • Castle Piknik Termosu 6,5 L 249 TL

  • Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü 249 TL

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Zigon Sehpa 3'lü 799 TL

Zigon Sehpa 3'lü 799 TL
onedio.com

  • Çok Amaçlı Mutfak Bangosu 1.299 TL

  • Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL

  • Bamboo Yaylı Yatak 2.099 TL

Tekli Kütahya Porselen Ürünleri 49,50 TL

Tekli Kütahya Porselen Ürünleri 49,50 TL
onedio.com
  • Porselen Fincan Takımı 12 Parça 329 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL
onedio.com

  • Hascevher Tava ve Sahan Seti 479 TL

  • Lava Döküm Izgara Tavası 699 TL

  • Manuel Kollu Rende 279 TL 

  • Ahşap Saplı El Yakmaz Sac Kavurma Tavası 159 TL

İpana Pro-Sensitive Diş Macunu 34,90 TL

İpana Pro-Sensitive Diş Macunu 34,90 TL
onedio.com

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Vip Ahmet Vip Set Junior Temizlik Seti 399 TL

Vip Ahmet Vip Set Junior Temizlik Seti 399 TL
onedio.com

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7 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com
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RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL
onedio.com

  • Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

  • Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

  • Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

  • Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

  • Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

  • Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

  • Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

  • Portatif Uyku Tulumu 499 TL

  • Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

En çok tercih edilen elektrikli bisikletlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL

Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL
onedio.com

  • Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 TL

  • Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 TL

  • Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

  • Makaralı Güneşlik 179 TL

  • Metalize Oto Güneşlik 99 TL

  • Çok Amaçlı El Feneri 175 TL

  • Şarjlı Led Flaşör 59 TL

  • Araç İçi Temizleme Jeli 39 TL

  • Araç İçi Lastik Tamir Kiti 69 TL

  • Araç İçi Numaratör 29 TL

Park Sensörü 749 TL

Park Sensörü 749 TL
onedio.com

  • Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 849 TL

  • Araç İçi Inverter 699 TL

  • Araç İçi Nemlendirici 349 TL

  • Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 119 TL

  • Araç içi Çöp Kovası 65 TL

  • Araç İçi File Organizer 79 TL

  • Pvc Koltuk Koruyucu 39 TL

Otomotiv kategorisinde çok satanları sizin için buraya bıraktım.

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Moda İkonu Bebekler 249 TL

Moda İkonu Bebekler 249 TL
onedio.com

  • Oyuncak Yüzen Hava Araçları 109 TL

  • İlk Magnet Puzzle Seti 179 TL

  • Işıklı Köpük Tabancası 119 TL

Oyuncakta yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın!

Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL

Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL
onedio.com

  • Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.299 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

  • Senna 42' Full HD Google Tv 6.999 TL

  • Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL

En çok tercih edilen TV modelleri burada.

Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL
onedio.com

  • Emsan Wok Tava 499 TL

  • Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL

  • Izgara Tavası 629 TL

  • Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL

  • Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL

  • Chef's Sütlük 129 TL

  • Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL

  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL

  • Dolma Kapağı 37,50 TL

  • Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL

  • Taşıma Sepeti 139 TL

  • Renkli Çelik Süzgeç 179 TL

  • Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL

  • Şef Bıçağı 75 TL

  • Chef's Masat 75 TL

  • Chef's Et Dövme Demiri 149 TL

  • Chef's Çelik Satır 199 TL

  • Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL
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  • Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL

  • Çizgili Kavanoz 1600 cc 49 TL

  • Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 5L 89 TL

  • Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL

  • Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 10 Litre 139 TL

  • Katlanır Temizlik Seti 385 TL

  • Seramik Çay Tabağı 125 TL

  • Büyük Boy Salata Tabağı 69 TL

ŞOK 1 - 8 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Kadın Pijama Takımı 229 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL
onedio.com

  • Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL, 

  • Kadın Krinkıl Kumaş Şort 89,95 TL,

  • Kadın Viskon Şort 119 TL,

  • Chantale Kadın Basic Atlet 79,95 TL, 

  • Kadın Terlik / Sandalet 129 TL, 

  • Kadın Tek Toka Pembe Terlik 99,95 TL, 

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 129 TL, 

  • Kadın Babet Çorap 19,95 TL, 

  • 3'lü Kadın Desenli Çorap 39,95 TL 

  • 3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL,

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL,

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 439 TL,

  • Gokidy Damperli Kamyon / Traktör Taşıyıcı 199 TL,

  • Tren Seti 239 TL,  

  • Bebek Seti 69,95 TL, 

  • Shirli Etkinlik Tahtası 249 TL, 

  • Tekli Poşette Deniz Hayvanları 14,95 TL, 

  • Askeri Set 149 TL, 

  • Helikopter Seti 149 TL, 

  • Pilsan Master Çalışma Masası 799 TL,

  • Power Pedallı Traktör 1.299 TL 

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 1 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 48 TL, 

  • 400 ml Selin Pet Limon Kolonyası 39 TL, 

  • 100 gram Jacobs Monarch 69 TL, 

  • 350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 55 TL

  • 4x70 adet Komili Soft Islak Havlu 60 TL

Küçük ev aletleri ve beyaz eşya;

Küçük ev aletleri ve beyaz eşya;
onedio.com

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Karcher marka ürünlere göz atmak için tıklayın.

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Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

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