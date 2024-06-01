İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 1 - 7 Haziran Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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1 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 189 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları👇
6 Haziran 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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SEG No- Frost Buzdolabı 14.999 TL
Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL
Escamp 6500 Flat Tiny House 399.900 TL
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 6.499 TL
Hydro-Force Rapid X3 Şişme Kano Seti 3 Kişilik 6.499 TL
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Bestway Portatif Oyun Havuzu 399 TL
Plaj Şemsiyesi 369 TL
Güneş kremi çeşitleri;
Oyuncak çeşitleri👇
Pirge Duo Profesyonel Kasap Kurban Bıçak Seti 3'lü 849 TL
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Zigon Sehpa 3'lü 799 TL
Tekli Kütahya Porselen Ürünleri 49,50 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 479 TL
İpana Pro-Sensitive Diş Macunu 34,90 TL
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Vip Ahmet Vip Set Junior Temizlik Seti 399 TL
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7 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL
Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL
Park Sensörü 749 TL
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Moda İkonu Bebekler 249 TL
Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL
ŞOK 1 - 8 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
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Kadın Pijama Takımı 229 TL
Küçük ev aletleri ve beyaz eşya;
Mobilya;
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