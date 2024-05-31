Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
1 - 7 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 1 - 7 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.05.2024 - 17:21

1 Haziran 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 Haziran 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 189 TL

Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 189 TL

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 185 TL

  • Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 155 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Beşler Dondurulmuş Dana Döner 250 gr 105 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 1 Kg 115 TL

  • Zeo Baharatlı Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 400 gr 59,50 TL

  • Zeo Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 400 gr 59,50 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 77,50 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 gr 179,90 TL

  • Cif Mutfak & Banyo Sprey Temizleyici 1 Litre 49,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 79,90 TL 

  • Coca Cola / Fanta / Sprite Gazlı İçecek Çeşitleri 6x250 ml 75 TL

Tazenin Yıldızları👇

Tazenin Yıldızları👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın