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İnci Taneleri Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? (1 Mayıs 2025)

İnci Taneleri Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? (1 Mayıs 2025)

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 13:01

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 1 Mayıs 2025 Perşembe akşamı dizinin yeni bölümü yayın akışında yer aldı mı, İnci Taneleri bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak mı, işte detaylar...

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İnci Taneleri Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?

İnci Taneleri Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?

İnci Taneleri'nin merakla beklenen yeni bölümü, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın akışında yer alan bilgilere göre, dizi yine sürükleyici sahneleri ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekecek. Özellikle Azem’in hikayesindeki yeni gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Yeni bölümde Azem’in geçmişine dair sır perdesi biraz daha aralanırken, Dilber’in hayatındaki sürpriz gelişmeler de gündeme geliyor. Aynı zamanda diziye katılan yeni karakterlerin dengeleri nasıl değiştireceği de büyük merak konusu.

İnci Taneleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

İnci Taneleri Ne Zaman Yayınlanıyor?

İnci Taneleri her Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor. Dizinin tekrar bölümleri ise haftanın farklı günlerinde ekrana geliyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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