İnci Taneleri Bu Akşam Yeni Bölüm Var mı? (1 Mayıs 2025)
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 1 Mayıs 2025 Perşembe akşamı dizinin yeni bölümü yayın akışında yer aldı mı, İnci Taneleri bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak mı, işte detaylar...
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İnci Taneleri Yeni Bölüm Bu Akşam Var mı?
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Yeni Bölümde Neler Olacak?
İnci Taneleri Ne Zaman Yayınlanıyor?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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