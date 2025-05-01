Hudutsuz Sevda Neden Yok? Hudutsuz Sevda Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Fox TV’nin popüler dizisi Hudutsuz Sevda, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak dizinin sıkı takipçilerini üzecek önemli gelişmeler gündemde. Sevilen karakter Zeynep Leto'ya hayat veren Miray Daner’in diziden ayrılacağı açıklandı. Üstelik 1 Mayıs’ta yayınlanması beklenen yeni bölüm de sürpriz bir kararla ertelendi. Hudutsuz Sevda yeni bölüm neden yok, Miray Daner neden ayrıldı? İşte merak edilen tüm detaylar...