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Hudutsuz Sevda Neden Yok? Hudutsuz Sevda Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Hudutsuz Sevda Neden Yok? Hudutsuz Sevda Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 11:50

Fox TV’nin popüler dizisi Hudutsuz Sevda, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak dizinin sıkı takipçilerini üzecek önemli gelişmeler gündemde. Sevilen karakter Zeynep Leto'ya hayat veren Miray Daner’in diziden ayrılacağı açıklandı. Üstelik 1 Mayıs’ta yayınlanması beklenen yeni bölüm de sürpriz bir kararla ertelendi. Hudutsuz Sevda yeni bölüm neden yok, Miray Daner neden ayrıldı? İşte merak edilen tüm detaylar...

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Hudutsuz Sevda’da Veda Zamanı: Miray Daner Diziden Ayrılıyor!

Hudutsuz Sevda’da Veda Zamanı: Miray Daner Diziden Ayrılıyor!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Hudutsuz Sevda dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Başrollerde yer alan Miray Daner, canlandırdığı Zeynep Leto karakteriyle sezona veda etmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Miray Daner Neden Hudutsuz Sevda’dan Ayrıldı?

Miray Daner Neden Hudutsuz Sevda’dan Ayrıldı?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizi üçüncü sezonda büyük bir değişikliğe gidiyor. “Halo” kod adı verilen yeni sezonda senaryo tamamen yenileniyor. Hikâyedeki bu köklü değişim nedeniyle Miray Daner’in projeye devam edemeyeceği bildirildi. Oyuncunun veda edeceği sezon finali, Hudutsuz Sevda 63. bölüm olarak planlandı.

Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Neden Yayınlanmadı?

Hudutsuz Sevda Yeni Bölüm Neden Yayınlanmadı?

Dizinin 1 Mayıs 2025 akşamı yayınlanması planlanan yeni bölümü, son anda yayın akışından çıkarıldı. Nedeni ise reklam gelirlerinin düşüklüğü olarak açıklandı. Yapımcılar, yeni bölümün yayın tarihini 8 Mayıs’a erteledi. Bu durum, dizinin takipçileri arasında kafa karışıklığına neden oldu.

Hudutsuz Sevda 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Hudutsuz Sevda 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Hudutsuz Sevda’nın üçüncü sezonu için kesin bir yayın tarihi henüz açıklanmasa da, dizinin yeni konsepti ve karakterlerle 2025-2026 sezonunda ekranlara dönmesi bekleniyor. “Halo” kod adıyla geliştirilen yeni sezon, farklı bir hikâye ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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