İnci Taneleri Bu Akşam Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
İnci Taneleri Bu Akşam Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Ülkeyi yasa boğan Bolu'daki yangın sonrası iki gündür dizi ve programların yeni bölümü yayınlanmıyordu. Bu akşam (23 Ocak) dizilerin ve programların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusuydu. Perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizi İnci Taneleri'yle ilgili açıklama geldi.
İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
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İnci Taneleri Bugün Var mı, Yok mu?
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İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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