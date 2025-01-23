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İnci Taneleri Bu Akşam Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

İnci Taneleri Bu Akşam Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.01.2025 - 16:13

Ülkeyi yasa boğan Bolu'daki yangın sonrası iki gündür dizi ve programların yeni bölümü yayınlanmıyordu. Bu akşam (23 Ocak) dizilerin ve programların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusuydu. Perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizi İnci Taneleri'yle ilgili açıklama geldi.

İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

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İnci Taneleri Bugün Var mı, Yok mu?

İnci Taneleri Bugün Var mı, Yok mu?

Bolu'daki otel yangını sonrası geçtiğimiz iki gün dizi ve programların yeni bölümleri iptal edilmişti. Kanal D, BKM ve İnci Taneleri'nin ortak açıklamasına göre İnci Taneleri'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman?

Bu akşam yeni bölümü iptal edilen İnci Taneleri'nin yeni bölümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. İnci Taneleri'nin yeni bölümü 30 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

İnci Taneleri Neden Yok?

İnci Taneleri Neden Yok?

Kanal D, BKM ve İnci Taneleri'nin ekibinin yaptığı ortak açıklamaya göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın felaketi sebebiyle dizinin bu akşamki bölümünün yayınlanmayacağı açıklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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