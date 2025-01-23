İnci Taneleri Bu Akşam Var mı, Yok mu? İnci Taneleri Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Ülkeyi yasa boğan Bolu'daki yangın sonrası iki gündür dizi ve programların yeni bölümü yayınlanmıyordu. Bu akşam (23 Ocak) dizilerin ve programların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusuydu. Perşembe akşamları yayınlanan sevilen dizi İnci Taneleri'yle ilgili açıklama geldi.

İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu? İnci Taneleri dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...