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Kanal D'den Açıklama Geldi: İnci Taneleri Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Kanal D'den Açıklama Geldi: İnci Taneleri Bu Akşam Yayınlanacak mı?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.01.2025 - 14:57

Bolu'daki otel yangını sonrası dizi ve programların yeni bölümleri salı ve çarşamba akşamları iptal edilmişti. Bu akşam da televizyon kanallarından kararlar gelmeye başladı. Kanal D, İnci Taneleri'nin yayınlanmayacağını duyurdu.

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Bolu'daki Grand Kartal Oteli'ndeki yangın faciasının ardından iki gündür televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Bolu'daki Grand Kartal Oteli'ndeki yangın faciasının ardından iki gündür televizyon kanalları dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan İnci Taneleri'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olurken kanaldan açıklama metni geldi.

Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan İnci Taneleri'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olurken kanaldan açıklama metni geldi.

Yayınlanan duyuruda "Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle, bu akşam İnci Taneleri'nin yeni bölümü yayınlanmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Yayınlanan duyuruda "Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle, bu akşam İnci Taneleri'nin yeni bölümü yayınlanmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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