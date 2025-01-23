23 Ocak TV Yayın Akışı! Bolu Yangını Sonrası Dizi ve Programların Bu Akşam (23 Ocak) Yeni Bölümleri Var mı?
23 Ocak TV Yayın Akışı! Bolu Yangını Sonrası Dizi ve Programların Bu Akşam (23 Ocak) Yeni Bölümleri Var mı?
Bolu yangını sonrası televizyonda iki gün dizi ve programların yeni bölümleri iptal edilmişti. Dün (22 Ocak) milli yas ilan edilmesinin ardından TV yayın akışı son anda değiştirilmişti. Bugün (23 Ocak) dizilerin yeni bölümü var mı diye merak edilmeye başlandı.
23 Ocak TV yayın akışı değişti mi? Dizi ve programların yeni bölümleri var mı? İşte detaylar...
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Kanal D Yayın Akışı
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ATV Yayın Akışı
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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