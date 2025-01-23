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23 Ocak TV Yayın Akışı! Bolu Yangını Sonrası Dizi ve Programların Bu Akşam (23 Ocak) Yeni Bölümleri Var mı?

23 Ocak TV Yayın Akışı! Bolu Yangını Sonrası Dizi ve Programların Bu Akşam (23 Ocak) Yeni Bölümleri Var mı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.01.2025 - 14:40

Bolu yangını sonrası televizyonda iki gün dizi ve programların yeni bölümleri iptal edilmişti. Dün (22 Ocak) milli yas ilan edilmesinin ardından TV yayın akışı son anda değiştirilmişti. Bugün (23 Ocak) dizilerin yeni bölümü var mı diye merak edilmeye başlandı.

23 Ocak TV yayın akışı değişti mi? Dizi ve programların yeni bölümleri var mı? İşte detaylar...

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Kanal D Yayın Akışı

Kanal D Yayın Akışı

ATV Yayın Akışı

ATV Yayın Akışı

Star TV Yayın Akışı

Star TV Yayın Akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

00:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Güzel Köylü

NOW TV Yayın Akışı

NOW TV Yayın Akışı

07.30 İlk Bakış 

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02.15 Adım Farah

04.30 Memet Özer ile Mutfakta

05.45 Şahane Hayatım

Show TV Yayın Akışı

Show TV Yayın Akışı
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TV8 Yayın Akışı

TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

  • 08:30 Gel Konuşalım / Canlı Program

  • 12:15 Survivor All Star-Gönüllüler 

  • 13:15 Survivor Panorama / Canlı Program 

  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 

  • 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm 

  • 00:15 Survivor Ekstra / Canlı

  • 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

  • 03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

  • 03:30 Gel Konuşalım

TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1 Yayın Akışı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.35 Masumlar Apartmanı 

16.50 Türk Sineması 'Hara'

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Maç Önü

20.45 UEFA Avrupa Ligi 'Fenerbahçe - Lyon'

23.00 Maç Sonu

00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.00 Masumlar Apartmanı

05.40 Kapanış

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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