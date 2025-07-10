İnanması Güç Ama Gerçek: Şempanzeler de İnsanlar Gibi Moda Akımlarını Takip Ediyor

Durham Üniversitesi’nden Dr. Jake Brooker, Behaviour dergisinde yayımlanan ve ortak yazarı olduğu çalışmayla ilgili olarak The Times’a verdiği demeçte, “Bu davranış ne fındık kırmakla ne de termit yakalamakla ilgili. Daha çok bir tür şempanze modası gibi görünüyor,” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bu sıra dışı eğilimin nedeninin, esaret altındaki şempanzelerin hayatta kalmak için çetin mücadelelere gerek duymamasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.