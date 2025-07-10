İnanması Güç Ama Gerçek: Şempanzeler de İnsanlar Gibi Moda Akımlarını Takip Ediyor
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/761630/...
Zambiya’daki Chimfunshi Yaban Hayatı Bakımevi'nde yaşayan kurtarılmış 8 şempanze, kulaklarının arkasına ot ve dal parçaları yerleştirerek birbirlerini taklit etti. Araştırmacılar, bu davranışın tıpkı insanlar arasındaki moda akımlarına benzer şekilde yayıldığını belirtiyor. Independent yazarı Alexander Butler’ın aktardığına göre, Behaviour adlı dergide yayımlanan çalışmada, şempanzelerin bu tuhaf aksesuar alışkanlığının belirgin bir amacı olmadan ortaya çıktığı ve sosyal etkileşimle yayıldığı gözlemlendi.
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Şempanzelerin tıpkı insanlar gibi "moda trendlerini" takip ederken gözlemlendiği, bir araştırmada ortaya çıktı.
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Başka bir çalışmada Uganda'daki şempanzelerin bitkileri kullanarak açık yaraları tedavi ettiği ve birbirlerinin yaralarıyla ilgilendiği gözlemlenmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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