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İnanması Güç Ama Gerçek: Şempanzeler de İnsanlar Gibi Moda Akımlarını Takip Ediyor

İnanması Güç Ama Gerçek: Şempanzeler de İnsanlar Gibi Moda Akımlarını Takip Ediyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.07.2025 - 22:11

Zambiya’daki Chimfunshi Yaban Hayatı Bakımevi'nde yaşayan kurtarılmış 8 şempanze, kulaklarının arkasına ot ve dal parçaları yerleştirerek birbirlerini taklit etti. Araştırmacılar, bu davranışın tıpkı insanlar arasındaki moda akımlarına benzer şekilde yayıldığını belirtiyor. Independent yazarı Alexander Butler’ın aktardığına göre, Behaviour adlı dergide yayımlanan çalışmada, şempanzelerin bu tuhaf aksesuar alışkanlığının belirgin bir amacı olmadan ortaya çıktığı ve sosyal etkileşimle yayıldığı gözlemlendi.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/761630/...
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Şempanzelerin tıpkı insanlar gibi "moda trendlerini" takip ederken gözlemlendiği, bir araştırmada ortaya çıktı.

Şempanzelerin tıpkı insanlar gibi "moda trendlerini" takip ederken gözlemlendiği, bir araştırmada ortaya çıktı.

Durham Üniversitesi’nden Dr. Jake Brooker, Behaviour dergisinde yayımlanan ve ortak yazarı olduğu çalışmayla ilgili olarak The Times’a verdiği demeçte, “Bu davranış ne fındık kırmakla ne de termit yakalamakla ilgili. Daha çok bir tür şempanze modası gibi görünüyor,” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bu sıra dışı eğilimin nedeninin, esaret altındaki şempanzelerin hayatta kalmak için çetin mücadelelere gerek duymamasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Başka bir çalışmada Uganda'daki şempanzelerin bitkileri kullanarak açık yaraları tedavi ettiği ve birbirlerinin yaralarıyla ilgilendiği gözlemlenmişti.

Başka bir çalışmada Uganda'daki şempanzelerin bitkileri kullanarak açık yaraları tedavi ettiği ve birbirlerinin yaralarıyla ilgilendiği gözlemlenmişti.

Budongo Ormanı'nda yerel bir ekiple birlikte çalışan Oxford Üniversitesi bilim insanları, hayvanların ilk yardım için bitkileri kullanmasını filme alıp kaydetmişti. Görüntülerde hayvanların yaprakları yalayıp bunları yaralara sürdükleri görülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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