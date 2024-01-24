İmam, Kadın Müdür Yardımcısına Okulda Saldırdı İddiası: 'Benim Paramla Maaş Alıyorsun'
Samsun'da hafızlık kursuna gittiği için sınavlara katılmadığı öğrenilen öğrencisinin durumunu sormak üzere kursu arayan kadın müdür yardımcısı C.E.'ye, cami imamı K.G.'nin okula gelerek saldırdığı iddia edildi. Müdür yardımcısına hakaret ve tehditlerde bulunan imam K.G.'nin 'Benim paramla maaş alıyorsun, istediğimi yapacaksın' dediği öğrenildi.
Kaynak: Odatv
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Burak Zor İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda müdür yardımcılığı yapan C.E. adlı kadına, İlkadım Kuşçulu Camii İmamı K.G.'nin makamına gelerek saldırdığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, okulda müdür yardımcılığı görevini yürüten C.E., hafızlık kursuna gittiği için sınavlara giremediğini tespit ettiği bir öğrencisi ile ilgili bilgi almak için kurs yönetimiyle iletişime geçti.
Bunun üzerine öğrencinin velisi ile birlikte okula geldiği öğrenilen Kuşçulu Camii İmamı K.G., öğrencinin velisi ile konuşmak istediğini söyleyen müdür yardımcısı C.E.'ye hakaret ve tehditlerde bulundu.
Dışarıya çıkarılmak istenirken de hakaret ve tehditlerini sürdürdüğü iddia edilen imam K.G.'nin müdür yardımcısı C.E.'ye vurmaya çalıştığı iddiası da tutanaklarda yer aldı.
İmam K.G. tartışma esnasında müdür yardımcısı C.E.'yi 'Benim paramla maaş alıyorsun, istediğimi yapacaksın' ve 'Seni buradan sürdüreceğim, burada çalışamayacaksın' gibi ifadelerle tehdit etti.
'Kadınları çalışma yaşamından baskı ve zorbalıkla soyutlamaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz'
Konuyla ilgili Odatv'ye açıklamada bulunan ve imamla ilgili kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Av. Serpil Dönmez ve mağdur avukatı Av. Ayşe Betül Kocaman, 'İdari soruşturmanın da takipçisi olacağız, kadınları çalışma yaşamından baskı ve zorbalıkla soyutlamaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Hukuki sürecin takipçisiyiz' diye konuştu.