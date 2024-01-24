İmam, Kadın Müdür Yardımcısına Okulda Saldırdı İddiası: 'Benim Paramla Maaş Alıyorsun'

Konuyla ilgili Odatv'ye açıklamada bulunan ve imamla ilgili kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralamaya teşebbüs, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Av. Serpil Dönmez ve mağdur avukatı Av. Ayşe Betül Kocaman, 'İdari soruşturmanın da takipçisi olacağız, kadınları çalışma yaşamından baskı ve zorbalıkla soyutlamaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Hukuki sürecin takipçisiyiz' diye konuştu.