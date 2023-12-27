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İlker Kaleli'nin Başrolünde Yer Aldığı Arak Dizisiyle İlgili Bomba Gelişme

İlker Kaleli'nin Başrolünde Yer Aldığı Arak Dizisiyle İlgili Bomba Gelişme

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 16:10

Geçtiğimiz hafta Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Arak dizisi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in oyunculuğuyla epey sevilmişti. Yeni ölümü heyecanla beklenen diziden bomba bir haber geldi ve Birsen Altuntaş dizide değişikliklere gidildiğini belirtti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://twitter.com/birsenaltuntas1/s...
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İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Arak dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlamıştı.

İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Arak dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlamıştı.

Sarsıcı hikayesiyle çok beğenilmesine rağmen reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen Arak dizisinin 2. bölümü için Perşembe akşamına gün sayılırken, Birsen Altuntaş bomba bir gelişme duyurdu.

Sarsıcı hikayesiyle çok beğenilmesine rağmen reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen Arak dizisinin 2. bölümü için Perşembe akşamına gün sayılırken, Birsen Altuntaş bomba bir gelişme duyurdu.

2 hafta yayınlanmama kararı alan Arak dizisi Ocak ayının 2. haftası bomba bir geri dönüş yapmayı planlarken, asıl haber herkesi şok şaşırttı.

2 hafta yayınlanmama kararı alan Arak dizisi Ocak ayının 2. haftası bomba bir geri dönüş yapmayı planlarken, asıl haber herkesi şok şaşırttı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arak dizisinin ismi de değişiyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arak dizisinin ismi de değişiyor!

Ocak ayında 2. bölümüyle ekranlara geri dönecek olan Arak dizisi, İlker Kaleli'nin karakterinin ismi olan Kara ismiyle ekranlarda olacak. Yani dizinin ismi Kara olarak değişecek.

Ocak ayında 2. bölümüyle ekranlara geri dönecek olan Arak dizisi, İlker Kaleli'nin karakterinin ismi olan Kara ismiyle ekranlarda olacak. Yani dizinin ismi Kara olarak değişecek.

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