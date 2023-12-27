İlker Kaleli'nin Başrolünde Yer Aldığı Arak Dizisiyle İlgili Bomba Gelişme

Geçtiğimiz hafta Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Arak dizisi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in oyunculuğuyla epey sevilmişti. Yeni ölümü heyecanla beklenen diziden bomba bir haber geldi ve Birsen Altuntaş dizide değişikliklere gidildiğini belirtti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş