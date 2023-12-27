İlker Kaleli'nin Başrolünde Yer Aldığı Arak Dizisiyle İlgili Bomba Gelişme
İlker Kaleli'nin Başrolünde Yer Aldığı Arak Dizisiyle İlgili Bomba Gelişme
Kaynak: https://twitter.com/birsenaltuntas1/s...
Geçtiğimiz hafta Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Arak dizisi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in oyunculuğuyla epey sevilmişti. Yeni ölümü heyecanla beklenen diziden bomba bir haber geldi ve Birsen Altuntaş dizide değişikliklere gidildiğini belirtti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolünde yer aldığı Arak dizisi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlamıştı.
Sarsıcı hikayesiyle çok beğenilmesine rağmen reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyen Arak dizisinin 2. bölümü için Perşembe akşamına gün sayılırken, Birsen Altuntaş bomba bir gelişme duyurdu.
2 hafta yayınlanmama kararı alan Arak dizisi Ocak ayının 2. haftası bomba bir geri dönüş yapmayı planlarken, asıl haber herkesi şok şaşırttı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arak dizisinin ismi de değişiyor!
Ocak ayında 2. bölümüyle ekranlara geri dönecek olan Arak dizisi, İlker Kaleli'nin karakterinin ismi olan Kara ismiyle ekranlarda olacak. Yani dizinin ismi Kara olarak değişecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda