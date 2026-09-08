İlk Kredi Kartı Nasıl Seçilir? Kredi Notuna Etkisi Nedir?

İlk defa kredi kartı alacak olan veya mevcut kartını değiştirmeyi düşünen maliyete duyarlı tüketiciler için rasyonel bir karar verme zemini sunan QNB Kazananlar Kulübü, geleneksel bankacılık masraflarından kurtulmanın yanı sıra net parasal avantajlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu kulübe dahil olan kullanıcıların elde ettiği en dikkat çekici avantaj, yurt içi restoran harcamalarında veya internet üzerinden yapılan e-ticaret harcamalarında sunulan yüzde 10 oranındaki indirim fırsatıdır. Tüketicinin gıda ve dijital alışveriş gibi günlük harcama kalemlerinden doğrudan yüzde 10'luk bir indirim (cashback) alması mantıklıdır çünkü enflasyonist ortamda kredi kartının yıllık üyelik ücreti maliyeti bu sayede birkaç işlemde amorti edilmektedir. Ayrıca, bu programa üye olan müşterilerin QNB Mobil üzerinden gerçekleştirdiği tüm EFT ve FAST işlemleri hediyenin seçildiği tarihten bir sonraki ayın sonuna kadar tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.