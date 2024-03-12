İlk Akademi Ödülünü Kazanan Wes Anderson'ın Oscar Törenine Katılmama Sebebi Hayranlarını Heyecanlandırdı!
İlk Akademi Ödülünü Kazanan Wes Anderson'ın Oscar Törenine Katılmama Sebebi Hayranlarını Heyecanlandırdı!
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Wes Anderson 22 yıllık bir bekleyişin ardından pazar gecesi düzenlenen Oscar Ödülleri'nde "Şeker Henry'nin İnanılmaz Öyküsü" (The Wonderful Story of Henry Sugar) adlı kısa filmi ile ilk Akademi Ödülü'nü kazandı.
Roald Dahl'ın 1977'de yayınlanan aynı isimli öyküsünden uyarlanan 39 dakikalık bu kısa film, En İyi Kısa Film kategorisinde ödülü aldı.
Filmde Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Sir Ben Kingsley, Dev Patel ve Richard Ayoade gibi önemli isimler rol alıyor.
Ödül töreninde yer alamayan Anderson, Almanya'da yeni bir film çekimleriyle meşguldü. Yerine sahnede olan Issa Rae ve Ramy Youssef, yönetmen adına ödülü kabul etti.
Anderson eğer törende bulunabilseydi, teşekkür etmek istediği kişilere dair bir açıklama yapmıştı. Bu kişiler arasında Roald Dahl'ın ailesi, Netflix ekibi ve filmin oyuncu kadrosu bulunuyordu. Ayrıca Anderson'un kariyerinde büyük bir yer tutan Owen Wilson'a da özel bir teşekkürü vardı.
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Anderson özellikle görsel tarzı ve pastel renk paleti kullanımıyla tanınır. İlk Akademi Ödülü adaylığını 2001'de “The Royal Tenenbaums” ile En İyi Özgün Senaryo dalında almıştı.
Sonrasında “Fantastic Mr. Fox” ve "Isle of Dogs” ile En İyi Animasyon Film, "Moonrise Kingdom” ile En İyi Özgün Senaryo dalında adaylıklar kazandı.
2014 yapımı "The Grand Budapest Hotel” ise En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Özgün Senaryo dallarında aday gösterilerek Anderson'a en fazla adaylık getiren film oldu.
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