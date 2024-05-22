Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
İlişkinizin Bulunduğu Noktayı En İyi Şekilde Tanımlayacak Şarkı Hangisi?

etiket İlişkinizin Bulunduğu Noktayı En İyi Şekilde Tanımlayacak Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:22

İlişkiler bazı zamanlarda karmaşıklaşır, hangi noktada olduğunu bilemezsin ama yine de devam eder...

Tam da o noktada ilişkinin bulunduğu noktayı en iyi şekilde anlatacak şarkıyı söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlişkinizdeki bir sorunu çözmede hangi yaklaşımı tercih edersin?

2. Partnerin senden farklı görüşlere sahip olduğunda nasıl davranırsın?

3. İlişkinizdeki hedefler ve değerler konusunda ne kadar uyumlu hissediyorsun?

4. İlişkin hakkında karar alırken hangisi senin için daha önemlidir?

5. Hangi iletişim tarzı sizin ilişkinize daha yakın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. İlişkinizde çıkmaz bir durumla karşılaştığınızda nasıl bir yol izlersiniz?

7. İlişkinizde günlük yaşamınızı nasıl organize ediyorsunuz?

Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan

TARKAN - Kuzu Kuzu

Ajda Pekkan- Oyalama Beni

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın