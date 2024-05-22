İlişkinizin Bulunduğu Noktayı En İyi Şekilde Tanımlayacak Şarkı Hangisi?
İlişkinizin Bulunduğu Noktayı En İyi Şekilde Tanımlayacak Şarkı Hangisi?
İlişkiler bazı zamanlarda karmaşıklaşır, hangi noktada olduğunu bilemezsin ama yine de devam eder...
Tam da o noktada ilişkinin bulunduğu noktayı en iyi şekilde anlatacak şarkıyı söylüyoruz!
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1. İlişkinizdeki bir sorunu çözmede hangi yaklaşımı tercih edersin?
2. Partnerin senden farklı görüşlere sahip olduğunda nasıl davranırsın?
3. İlişkinizdeki hedefler ve değerler konusunda ne kadar uyumlu hissediyorsun?
4. İlişkin hakkında karar alırken hangisi senin için daha önemlidir?
5. Hangi iletişim tarzı sizin ilişkinize daha yakın?
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