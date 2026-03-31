article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişkinizi Yoluna Koyacak O Şeyi Söylüyoruz!

İlişkinizi Yoluna Koyacak O Şeyi Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
31.03.2026 - 11:38

Bazen ilişkiler küçük bir dokunuşla toparlanır, bazen de eksik olan tek bir şey vardır ama adı konmaz. İşte bu test tam da o şeyi bulmak için burada. Vereceğin cevaplara göre ilişkinizde eksik kalan en kritik parçayı söylüyoruz. 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Partnerin sana bir şey anlattığında genelde nasıl tepki verirsin?

4. Tartışma çıktığında ilk yaptığın şey ne olur?

5. Partnerin seni en çok ne konuda eleştiriyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birlikte vakit geçirirken genelde ne yaparsınız?

7. Partnerin üzgün olduğunda nasıl davranırsın?

8. En son ne zaman içten bir şekilde konuştunuz?

9. Partnerine duygularını ifade etme şeklin nasıl?

10. İlişkide seni en çok ne yoruyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkinizi yoluna koyacak şey açık iletişim kurmak!

Sizin ilişkinizde en büyük eksik açık ve net iletişim. Birbirinizi seviyor olabilirsiniz ama duygularınızı, beklentilerinizi ve kırgınlıklarınızı açıkça ifade etmediğiniz sürece bu sevgi zamanla yoruluyor. İçinizden geçenleri söylememek, sorunları ertelemek ya da karşı tarafın anlamasını beklemek ilişkinizi yavaş yavaş uzaklaştırıyor. Oysa çözüm düşündüğünüzden daha basit: konuşmak. Ama gerçekten konuşmak. Yüzeysel değil, savunmaya geçmeden, suçlamadan. Açık iletişim kurduğunuzda yanlış anlaşılmalar azalacak, bağınız güçlenecek ve ilişkiniz daha sağlam bir zemine oturacak.

İlişkinizi yoluna koyacak şey empati kurmak!

Sizin ilişkinizde sorun, birbirinizi anlamaya çalışmaktan çok kendinizi anlatmaya odaklanmanız. Herkes haklı olmak istiyor ama kimse karşı tarafın ne hissettiğini gerçekten dinlemiyor. Empati eksikliği küçük sorunları büyütüyor, tartışmaları derinleştiriyor. Halbuki bazen çözüm üretmek değil, sadece anlamak yeterlidir. Partnerinin bakış açısından bakmayı denediğinde birçok şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını fark edeceksin. Empati kurduğunuzda aranızdaki duygusal mesafe hızla kapanacak.

İlişkinizi yoluna koyacak şey güvenmek!

İlişkinizde görünmeyen ama hissedilen bir güven sorunu var. Bu illa büyük bir ihanet anlamına gelmez, bazen küçük şüpheler, eksik şeffaflık ya da geçmişten gelen yaralar da güveni zedeler. Sürekli sorgulamak, kontrol etmek ya da kendini geri çekmek ilişkinizi yoruyor. Güven olmadan hiçbir ilişki uzun süre sağlıklı ilerleyemez. Bu yüzden yapmanız gereken şey, daha açık olmak, tutarlı davranmak ve zamanla güveni yeniden inşa etmek. Sabır gerektirir ama mümkün.

İlişkinizi yoluna koyacak şey yeniden bağ kurmak!

Sizin ilişkinizde en büyük sorun, duygusal bağın zayıflamış olması. Her şey rutine binmiş, heyecan azalmış ve birbirinize eskisi kadar temas etmiyorsunuz. Bu durum zamanla iki yabancı gibi hissetmenize neden olabilir. Ama bu bir son değil, sadece bir sinyal. Yeniden bağ kurmak için birlikte kaliteli zaman geçirmek, küçük sürprizler yapmak, anılar biriktirmek gerekiyor. İlişkinizi yeniden canlandırmak tamamen sizin elinizde. Küçük adımlar büyük değişimler yaratabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın