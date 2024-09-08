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İlişkinin Bittiğini Fark Ettiren 'O' Anları Paylaşarak Hepimizin Yarasına Dokunan Kişiler

İlişkinin Bittiğini Fark Ettiren 'O' Anları Paylaşarak Hepimizin Yarasına Dokunan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 09:36

İlişkilerde sona yaklaşmak genellikle hepimiz için zor bir süreç. İnsanlar bazen ilişkiyi bitirmenin gerekliliğini anlamak için belirli işaretler veya anlar yaşarlar. İşte Twitter kullanıcılarından bu 'o an'ların bazı örnekleri...

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Twitter'da bir kullancı takipçilerine ''Tamamen bittiğini ne zaman anlıyorsunuz'' diye sordu. Gelen yanıtlar hüzne boğdu.

Twitter'da bir kullancı takipçilerine ''Tamamen bittiğini ne zaman anlıyorsunuz'' diye sordu. Gelen yanıtlar hüzne boğdu.
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