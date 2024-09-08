İlişkinin Bittiğini Fark Ettiren 'O' Anları Paylaşarak Hepimizin Yarasına Dokunan Kişiler
İlişkinin Bittiğini Fark Ettiren 'O' Anları Paylaşarak Hepimizin Yarasına Dokunan Kişiler
İlişkilerde sona yaklaşmak genellikle hepimiz için zor bir süreç. İnsanlar bazen ilişkiyi bitirmenin gerekliliğini anlamak için belirli işaretler veya anlar yaşarlar. İşte Twitter kullanıcılarından bu 'o an'ların bazı örnekleri...
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Twitter'da bir kullancı takipçilerine ''Tamamen bittiğini ne zaman anlıyorsunuz'' diye sordu. Gelen yanıtlar hüzne boğdu.
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