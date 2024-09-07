Yanlışları Yüze Vuran Ananastan Sözleşme Belgeli Zıbına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yanlışları Yüze Vuran Ananastan Sözleşme Belgeli Zıbına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yazın son hafta sonlarından bu Cumartesi bakalım kimler Twitter’da etkileşimine etkileşim katmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Bağımlılar kendini belli ediyor 👇
Çift aşamalı temizlikleri yapabilen var mı? 👇
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Asla yaşanmayan o plan 👇
Hakkını ver ablam 👇
Bu ne tip peki??? 👇
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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