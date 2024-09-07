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Yanlışları Yüze Vuran Ananastan Sözleşme Belgeli Zıbına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yanlışları Yüze Vuran Ananastan Sözleşme Belgeli Zıbına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 18:46

Yazın son hafta sonlarından bu Cumartesi bakalım kimler Twitter’da etkileşimine etkileşim katmış?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Bağımsız…

👇

Bağımlılar kendini belli ediyor 👇

Bağımlılar kendini belli ediyor 👇
twitter.com

Çift aşamalı temizlikleri yapabilen var mı? 👇

Çift aşamalı temizlikleri yapabilen var mı? 👇
twitter.com
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Asla yaşanmayan o plan 👇

Asla yaşanmayan o plan 👇
twitter.com

Hakkını ver ablam 👇

Hakkını ver ablam 👇
twitter.com

Bu ne tip peki??? 👇

Bu ne tip peki??? 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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