İlişkilerde Yeni Kavram Kilidi Açıldı: Fexting Nedir, Nasıl Yapılır?
İlişkilerde Yeni Kavram Kilidi Açıldı: Fexting Nedir, Nasıl Yapılır?
Gün geçmiyor ki ilişkilerimizde yeni kavramlar duymayalım. Bu kez de ilişkilerimizde farkında olmadan yaptığımız ve çoğunlukla ilişkilerimize zarar veren bir davranışı anlatacağız: fexting!
Peki fexting nedir, ne değildir?
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Özellikle ikili ilişkilerimiz teknolojinin, sosyal medyanın dahil olmasıyla resmen evrim geçirdi.
Daha önce hiç sevgilinizle, flört ettiğiniz kişiyle, eşinizle veya herhangi birisiyle mesaj üzerinden tartıştınız mı? Sorumuza cevabınız muhtemelen 'evet' olacaktır.
Peki fexting nedir, ne anlama gelir?
Fexting her ne kadar yaygın bir davranış olsa da kendisine özel bir isim verilmesinin nedeni, aslında ilişkinize zarar veriyor olması.
Fexting esnasında karşı tarafın sizin sesinizi duymaması, beden dilinizi görememesi ve normalde kurmayacağı cümleleri mesajla kurabilmesi elbette büyük bir soruna yol açabilir.
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