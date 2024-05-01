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İlişkilerde Yeni Kavram Kilidi Açıldı: Fexting Nedir, Nasıl Yapılır?

İlişkilerde Yeni Kavram Kilidi Açıldı: Fexting Nedir, Nasıl Yapılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.05.2024 - 10:51

Gün geçmiyor ki ilişkilerimizde yeni kavramlar duymayalım. Bu kez de ilişkilerimizde farkında olmadan yaptığımız ve çoğunlukla ilişkilerimize zarar veren bir davranışı anlatacağız: fexting!

Peki fexting nedir, ne değildir?

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Özellikle ikili ilişkilerimiz teknolojinin, sosyal medyanın dahil olmasıyla resmen evrim geçirdi.

Özellikle ikili ilişkilerimiz teknolojinin, sosyal medyanın dahil olmasıyla resmen evrim geçirdi.

Artık bir kişiyle sadece sosyal medya üzerinden tanışabilir, bu tanışıklığı birkaç adım öteye taşıyabilirsiniz. Günümüzde bunun örnekleri oldukça fazla. Her ne kadar teknolojinin faydaları ilişkilerimize yansımış olsa da zararları da oldukça fazla.

Daha önce hiç sevgilinizle, flört ettiğiniz kişiyle, eşinizle veya herhangi birisiyle mesaj üzerinden tartıştınız mı? Sorumuza cevabınız muhtemelen 'evet' olacaktır.

Daha önce hiç sevgilinizle, flört ettiğiniz kişiyle, eşinizle veya herhangi birisiyle mesaj üzerinden tartıştınız mı? Sorumuza cevabınız muhtemelen 'evet' olacaktır.

İşte siz de ne yaptığınızı bilmeden 'fexting' yapmışsınız aslında. Fexting terimi de günümüzde kullanılmaya başlanan, 'ghosting, love bombing, gaslighting, breadcrumbing...' gibi terimlerden yalnızca biri.

Peki fexting nedir, ne anlama gelir?

Peki fexting nedir, ne anlama gelir?

Fexting kelimesi İngilizcede 'fighting' (kavga etme) ve 'texting' (mesajlaşma) kelimelerinin birleşmesinden elde edilmiştir. Fexting, mesaj üzerinden kavga etmek, tartışmak anlamına gelir. 

Mesajlaşırken duygularınıza hakim olamamak, mesajlar yüzünden yanlış anlaşılmak, kendinizi tam olarak ifade edememek fextinge yol açabilir.

Fexting her ne kadar yaygın bir davranış olsa da kendisine özel bir isim verilmesinin nedeni, aslında ilişkinize zarar veriyor olması.

Fexting her ne kadar yaygın bir davranış olsa da kendisine özel bir isim verilmesinin nedeni, aslında ilişkinize zarar veriyor olması.

Bugüne kadar fexting teriminin anlamını bilmeden birçok kez fexting yapmış olabilirsiniz. O an yanınızda olmayan partnerinize tepkinizi hemen vermek istemiş olabilir, sonucunda da yanlış anlaşılmalara yol açmış olabilirsiniz.

Üstelik fexting yaparken, bireylerin normalde olduğundan daha sert davrandığı da ortaya çıkmış durumda. Haliyle yüz yüze konuştuğunuzda çözüme kavuşacak herhangi bir konu, mesaj üzerinden konuştuğunuz zaman tam bir kaosa dönüşüyor.

Fexting esnasında karşı tarafın sizin sesinizi duymaması, beden dilinizi görememesi ve normalde kurmayacağı cümleleri mesajla kurabilmesi elbette büyük bir soruna yol açabilir.

Fexting esnasında karşı tarafın sizin sesinizi duymaması, beden dilinizi görememesi ve normalde kurmayacağı cümleleri mesajla kurabilmesi elbette büyük bir soruna yol açabilir.

Olumsuz duyguların çok yoğun olduğu fexting esasında avantajlı bir duruma da dönüştürülebilir. Mesajınızı atmadan önce duygularınıza hakim olup ne yazacağınızı düşünmeniz bu konuda yararlı olacaktır. Ancak ilişkiniz için önemli konuları bir mesajla tartışmadığınızdan, en azından görüntülü bir görüşme yaptığınızdan emin olun.

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