İlişkilerde Yeni Kavram Kilidi Açıldı: Fexting Nedir, Nasıl Yapılır?

Bugüne kadar fexting teriminin anlamını bilmeden birçok kez fexting yapmış olabilirsiniz. O an yanınızda olmayan partnerinize tepkinizi hemen vermek istemiş olabilir, sonucunda da yanlış anlaşılmalara yol açmış olabilirsiniz.

Üstelik fexting yaparken, bireylerin normalde olduğundan daha sert davrandığı da ortaya çıkmış durumda. Haliyle yüz yüze konuştuğunuzda çözüme kavuşacak herhangi bir konu, mesaj üzerinden konuştuğunuz zaman tam bir kaosa dönüşüyor.