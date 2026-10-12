İlişkiler Hakkında Bildiğimiz Her Şeyi Değiştirecek 10 Gerçek

Sürekli mutlu gördüğün çiftler hiç tartışmıyor gibi geliyor olabilir. Ama aslında sağlıklı bir ilişkide anlaşmazlıklar yaşanması gerekiyor. Burada önemli olan çiftlerin hiç tartışmaması değil, tartışırken bile birbirlerine saygılarını kaybetmemeleri.