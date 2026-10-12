İlişkiler Hakkında Bildiğimiz Her Şeyi Değiştirecek 10 Gerçek
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İlişkiler hakkında doğru kabul ettiğimiz şeylerin aslında hepsi tamamen doğru değil. Klişeleri bir kenara bırakarak ilişkiler hakkında bildiklerimizi değiştirecek gerçeklere bakalım mı?
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1. Mutlu çiftler hiç tartışmıyor sanıyorsan yanılıyorsun.
2. Büyük bir aşk olması her zaman ilişkinin uzun süreceğini göstermez.
Bu tiyatro oyununu bir izle bizce!
3. Partnerin aklından geçenleri okuyamaz!
4. Birlikte çok vakit geçiriyor olmak iyi ilişkinin tanımı değil.
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5. Her zaman aynı fikirde olmanız gerekmez.
6. Özür dilemek her zaman bir çözüm değil.
7. Heyecan zamanla azalabilir, bu gayet normal!
8. Her zaman konuşmak gerekmiyor.
9. Yapılan küçük jestler çok önemli.
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10. Doğru insanı bulmaya çalışarak yanındakini kaçırabilirsin.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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