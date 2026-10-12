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İlişkiler Hakkında Bildiğimiz Her Şeyi Değiştirecek 10 Gerçek

etiket İlişkiler Hakkında Bildiğimiz Her Şeyi Değiştirecek 10 Gerçek

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
12.10.2026 - 20:31
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İlişkiler hakkında doğru kabul ettiğimiz şeylerin aslında hepsi tamamen doğru değil. Klişeleri bir kenara bırakarak ilişkiler hakkında bildiklerimizi değiştirecek gerçeklere bakalım mı?

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1. Mutlu çiftler hiç tartışmıyor sanıyorsan yanılıyorsun.

Sürekli mutlu gördüğün çiftler hiç tartışmıyor gibi geliyor olabilir. Ama aslında sağlıklı bir ilişkide anlaşmazlıklar yaşanması gerekiyor. Burada önemli olan çiftlerin hiç tartışmaması değil, tartışırken bile birbirlerine saygılarını kaybetmemeleri.

2. Büyük bir aşk olması her zaman ilişkinin uzun süreceğini göstermez.

Yoğun duygular hissetmek her zaman ilişkinin uzun süreceğini göstermiyor maalesef. İlk başlarda çok aşık olsanız da zamanla ilişkiler yıpranabiliyor. Aradaki aşk da ilişkinin devamını garantilemiyor yani.

Bu tiyatro oyununu bir izle bizce!

Bu tiyatro oyununu bir izle bizce!

İlişkiler hakkında bir oyun izlemek istiyorsan Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler tam senlik. Bir ilişkiyi ayrıntılı şekilde işleyen oyunun sahnesinde Dolunay Soysert ve Bülent İnal yer alıyor.

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin.

3. Partnerin aklından geçenleri okuyamaz!

İlişkideyken karşı taraftan bazen çok şey bekliyoruz. Düşüncelerimizi, duygularımızı söylemiyoruz ve anlamasını istiyoruz. Ama bu pek mümkün değil. Partnerinden böyle bir şey beklediğinde ilişkinde mutsuz oluyorsun tabii.

4. Birlikte çok vakit geçiriyor olmak iyi ilişkinin tanımı değil.

Çiftlerin sürekli birlikte olması iyi bir ilişkilerinin olduğunu göstermez. Birlikte geçirilen zamanın kaliteli olması önemli çünkü. Aynı yerde olup da birbiriyle ilgilenmeyen çiftler aslında beraber vakit geçirmiyordur.

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5. Her zaman aynı fikirde olmanız gerekmez.

İlişkide partnerinle tabii ki uyumlu olman gerekiyor. Ama partnerinle sürekli aynı fikirde olman mümkün değil. Farklı ilgi alanlarınız olması ya da beğenilerinizin birbirinden ayrı olması gayet doğal.

6. Özür dilemek her zaman bir çözüm değil.

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Tartıştıktan sonra özür dilemek doğru bir davranış ama her zaman yeterli olmayabiliyor. Çünkü kelimelerle söylenen özrün davranışla da desteklenmesi gerek. Özür dileyip tekrar aynı davranışı yapmanın bir anlamı yok tabii.

7. Heyecan zamanla azalabilir, bu gayet normal!

İlişkinin ilk başlarında heyecan yüksek oluyor elbette. Ama zamanla bu heyecan azalıyor. Bu da gayet doğal. İlişki ilerledikçe tutku yerini güvene bırakıyor. Dolayısıyla ilk zamanlardaki heyecan olmayabiliyor.

8. Her zaman konuşmak gerekmiyor.

İletişim kurmak demek her zaman konuşmak demek değil. Tartışma sırasında sürekli konuşmaya çalışmak yerine bazen ara vermek de iyi bi fikir olabilir. Herkesin duygularının yüksek olduğu anlarda konuşmak doğru değil yani.

9. Yapılan küçük jestler çok önemli.

İlişkilerde her davranış çok önemli. Yaptığın küçük bir jest ilişkinin gidişatını belirleyebiliyor. Partnerinin anlattığı küçük bir ayrıntıyı hatırlamak, ona sevdiği çeşit kahve almak gibi küçük davranışlar partnerlerin birbirine verdiği değeri gösteriyor aslında.

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10. Doğru insanı bulmaya çalışarak yanındakini kaçırabilirsin.

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Bazen insanlar doğru insan kavramına çok takılıyor. Doğru insan olarak kafasında çizdiği kişiyi ilişkide olduğu kişiye uydurmaya çalışıyor. Bu da ilişkinin bozulmasına neden olabiliyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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