İlişki Testi: Yeni Bir Aşka Hazır mısın?

Kalbin gerçekten yeni birine yer açmaya hazır mı, yoksa geçmişten kalan duygular hala kapının önünde bekliyor mu? Bazen yeni bir ilişkiye başlamak istediğimizi düşünürüz ama aslında ihtiyacımız olan şey yeni bir aşk değil, biraz kendimize dönmektir. Hazırsan kalbinin kapısını hafifçe çalalım. Bakalım içeride yeni bir aşk için yer var mı?