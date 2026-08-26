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İlişki Testi: Yeni Bir Aşka Hazır mısın?

İlişki Testi: Yeni Bir Aşka Hazır mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.08.2026 - 14:31
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Kalbin gerçekten yeni birine yer açmaya hazır mı, yoksa geçmişten kalan duygular hala kapının önünde bekliyor mu? Bazen yeni bir ilişkiye başlamak istediğimizi düşünürüz ama aslında ihtiyacımız olan şey yeni bir aşk değil, biraz kendimize dönmektir. Hazırsan kalbinin kapısını hafifçe çalalım. Bakalım içeride yeni bir aşk için yer var mı?

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İlişki Testi: Yeni Bir Aşka Hazır mısın?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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