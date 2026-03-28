article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişki Testi: Sen Doğru İnsanla mı Birliktesin?

İlişki Testi: Sen Doğru İnsanla mı Birliktesin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.03.2026 - 16:01

Bir ilişkide olmak her zaman doğru kişiyle olmak anlamına gelmez. Bazen alışkanlıklar, bazen yalnız kalma korkusu, bazen de umutlar bizi bir ilişkinin içinde tutar. Ama içten içe hep aynı soru yankılanır: “Acaba doğru kişi bu mu?” Bu testte ilişkinin dinamiklerine birlikte bakacağız ve kalbinin gerçekten doğru yerde olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Hazırsan, dürüst olma zamanı…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Partnerinle birlikteyken en çok ne hissediyorsun?

2. Tartıştığınızda nasıl çözülür?

3. Gelecek planlarınız hakkında konuşuyor musunuz?

4. Kendin gibi hissediyor musun yanında?

5. Sana destek oluyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Güven konusunda nasılsınız?

7. Onunla zaman geçirmek nasıl?

8. Seni ne kadar anlıyor?

9. İlişkide kendini nasıl hissediyorsun?

10. Onsuz bir hayat düşününce ne hissediyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen doğru insanla birliktesin!

Bu ilişki bir liman gibiFırtına çıksa bile sığınılacak yerin belli. Partnerinle arandaki bağ sadece duygusal değil, aynı zamanda sağlıklı ve dengeli. Birbirinizi destekliyor, anlıyor ve birlikte büyüyorsunuz. Bu tür ilişkiler nadir bulunur çünkü içinde hem sevgi hem saygı hem de güven vardır. Elbette her ilişkide sorun olur ama siz çözmeyi biliyorsunuz. Bu da sizi güçlü kılıyor. Kısacası, kalbin doğru adrese teslim edilmiş.

Sen doğru insanla birlikte sayılırsın!

İlişkinizde güzel bir temel var ama bazı taşlar henüz yerine oturmamış. Bazen iletişim kopuklukları, bazen beklenti farklılıkları sizi yoruyor olabilir. Bu ilişki doğru kişiye dönüşebilir ama bunun için iki tarafın da çaba göstermesi gerekiyor. Görmezden gelinen küçük sorunlar zamanla büyüyebilir. Açık iletişim kurarsanız bu ilişki çok daha sağlam bir hale gelebilir.

Sen doğru insanla değil alıştığın kişiyle birliktesin!

Bu ilişki biraz otomatik pilota bağlanmış gibi… Ne çok mutlusun ne de tamamen mutsuz. Ama içten içe bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun. Belki yalnız kalmamak için, belki geçmişe bağlılık yüzünden devam ediyorsun. Bu noktada kendine dürüst olman gerekiyor. Bu ilişki seni gerçekten besliyor mu yoksa sadece oyalıyor mu? Çünkü alışkanlık, bazen en büyük yanılsamadır.

Sen doğru insanla birlikte değilsin!

Bu ilişki seni yormuş… ve belki de fark ettiğinden daha fazla tüketmiş. Kendin olamamak, anlaşılmamak ve sürekli bir eksiklik hissi yaşamak sağlıklı bir ilişkinin parçası değil. Bu durum, sadece yanlış kişiyle olduğunun değil, aynı zamanda kendini ikinci plana attığının da göstergesi olabilir. Unutma, doğru insan seni eksiltmez, çoğaltır. Belki de artık kalbini koruma zamanı gelmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın