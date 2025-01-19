İlişki terapisti Dr. Jeffrey Bernstein'e Göre Mutlu Bir İlişki İçin Söylenmemesi Gereken 3 Sözcük!
İlişki terapisti Dr. Jeffrey Bernstein'e Göre Mutlu Bir İlişki İçin Söylenmemesi Gereken 3 Sözcük!
Mutlu bir ilişki istiyorsanız uzmanların önerilerine kulak verin. İlişki terapisti Dr. Jeffrey Bernstein ilişkilerde güven ve bağ kurmayı zedeleyen üç kelimeyi kullanmaktan kaçınmanın önemine dikkat çekiyor: “Sen her zaman”, “Sen asla” ve “Her neyse”.
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Bu ifadeler farkında olmadan ilişkinizi sabote edebilir. Dr. Bernstein’a göre “Sen her zaman” ile başlayan cümleler partnerinizin kişiliğini hedef alan eleştiriler olarak algılanır.
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Bu tür genellemeler savunmacı bir tavır yaratabilir ve yapıcı bir iletişim yerine tartışmayı tetikleyebilir.
“Sen asla” ifadesi ise partnerinizle aranızda adeta bir duvar örer. Bu söylem ilişkinin olumlu yönlerini tamamen görmezden gelerek, eleştiriyi ön plana çıkarır. İlişkideki dengeyi bozarak taraflar arasında kopukluk yaratabilir.
“Her neyse” kelimesi ise daha sinsi bir etki yaratır. Kayıtsızlık ve ilgisizlik hissi uyandıran bu ifade konuşmanın ve ilişkinin değerini düşürür. Uzmanlara göre bu ifade çiftler arasında duygusal kopukluk yaratarak zamanla büyük kırgınlıklara neden olur.
Dr. Bernstein bu ifadelerden uzak durmanın ilişkiyi derinleştireceğini ve gerginlikleri azaltacağını belirtiyor. Bunun yerine duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı açıkça ifade etmek iletişimde olumlu bir dönüşüm yaratabilir.
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Bu kelimeler ilk başta zararsız gibi görünse de uzun vadede güven, sevgi ve bağlılık gibi temel unsurları zedeleyebilir. İlişkinizde daha güçlü bir bağ kurmak ve kırgınlıkların önüne geçmek için bu dil kalıplarından kaçınmayı alışkanlık haline getirin.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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