İlber Ortaylı'dan Afrikalı Göçmen Açıklaması: "Nereden Çıktı Bu Laflar"
İlber Ortaylı'dan Afrikalı Göçmen Açıklaması: "Nereden Çıktı Bu Laflar"
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme sonrası kendi ağzından yazılan Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye yolanacağı haberlerine isyan etti.
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Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un yayınına bağlanarak, İtalya Başbakanı Meloni ve göçmen politikalarıyla ilgili konuşan İlber Ortaylı'nın sözleri bazı Twitter sayfalarınca "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş. Çiğ et yiyen, afedersiniz sokaklarda işiyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var, İnşallah onları göndermezler” şeklinde cımbızlanınca ortalık karışmıştı.
Hürriyet'e konuşan İlber Ortaylı söz konusu haberlere isyan ederek şunları söyledi: "Bu konuşulanlar, sosyal medyada yayılanlar anlaşılır gibi değil. O gün, Kapalıçarşı gezisinde İtalya Başbakanı Sayın Meloni ile göçmenlerle ilgili bir şey konuşmadık. ‘Bizdeki Afrikalılar size gelecek, aman hazır olun’ gibi bir söz söylemedi. Tahkik etmeden bilgiler yayılıyor ve kullanılıyor."
İlber Ortaylı şöyle devam etti: "Yazılanlar da hoş değil; ben orada göçmenlere yönelik ırkçı sözleri eleştiriyorum. ‘Aman göçmenler geliyor, bari şunlar gelmesin’ demiyorum. ‘Zaten bizde yeterince var’ diyorum. ‘Eğer birileri gelecekse Orta Asya’dan, Türkistan’dan gelsin’ diyorum. Türk vatandaşlığının parayla verilmemesi gerektiğini söylüyorum."
İlber Ortaylı'nın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Afrikalı göçmenlere ilişkin sözlerinin çarpıtıldığı o yayının tamamı 👇
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de dün İlber Ortaylı ile ilgili yayılan haberler sonrası bir açıklama yaparak söz konusu sözleri yalanlamıştı.
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