İkinci Sürecin Önemli İsmi Sırrı Süreyya Önder İmamoğlu Kararına Rest Çekti

Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale ne yapana ne bunu teşvik eden yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir.

Bu tür mühendislik çabaları masa üstünde kağıt üstünde rasyonel gözükür fakat halk denen şeyle karşı karşıya geldiğinde sonuçları genellikle bunu murad edenler açısından irrasyonel olur.Benim şahsi tutumum Cumhuriyetin demokratik niteliğinin genişlemesi demokratik siyaset alanının genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam yanından durmam mümkün değildir. Siyasi tutumumu bu şekilde belirtmek istiyorum.Herkesi özellikle iktidar erkini demokratik siyasetin kendi mecrasında herhangi bir dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın genişlemesi, işlevsel kılınması buna dönük müdahalelerin engellenmesine davet ediyorum.__