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İkinci Sürecin Önemli İsmi Sırrı Süreyya Önder İmamoğlu Kararına Rest Çekti

İkinci Sürecin Önemli İsmi Sırrı Süreyya Önder İmamoğlu Kararına Rest Çekti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.03.2025 - 15:08

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişiler için tepkiler sosyal medyadan sokağa, grup toplantılarına ve TBMM'ye taşındı. CHP grubunun oturumu kürsü işgaliyle protesto etmesiyle genel kurula ara verildi. Ardından verilen aradan dönülmeyerek oturumun Perşembe gününe kadar ertelendiği duyuruldu. Kürsü işgali sırasında DEM Partili TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in sözleri dikkat çekti.

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Sırrı Süreyya Önder 22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve kamuoyunda ikinci çözüm süreci olarak adlandırılan görüşmelerin kritik isimlerinden.

Sırrı Süreyya Önder 22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve kamuoyunda ikinci çözüm süreci olarak adlandırılan görüşmelerin kritik isimlerinden.

Son zamanlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında olumlu sözler sarfeden Önder bugün TBMM'de oturumu açan isimdi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Önder hukuksuzluğun karşısında olduğunu belirtti.

Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları şöyle;

Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları şöyle;

Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale ne yapana ne bunu teşvik eden yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir.

Bu tür mühendislik çabaları masa üstünde kağıt üstünde rasyonel gözükür fakat halk denen şeyle karşı karşıya geldiğinde sonuçları genellikle bunu murad edenler açısından irrasyonel olur.Benim şahsi tutumum Cumhuriyetin demokratik niteliğinin genişlemesi demokratik siyaset alanının genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam yanından durmam mümkün değildir. Siyasi tutumumu bu şekilde belirtmek istiyorum.Herkesi özellikle iktidar erkini demokratik siyasetin kendi mecrasında herhangi bir dış müdahaleden medet ummayarak bu alanın genişlemesi, işlevsel kılınması buna dönük müdahalelerin engellenmesine davet ediyorum.__

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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