İkinci Sürecin Önemli İsmi Sırrı Süreyya Önder İmamoğlu Kararına Rest Çekti
İkinci Sürecin Önemli İsmi Sırrı Süreyya Önder İmamoğlu Kararına Rest Çekti
Şafak operasyonuyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişiler için tepkiler sosyal medyadan sokağa, grup toplantılarına ve TBMM'ye taşındı. CHP grubunun oturumu kürsü işgaliyle protesto etmesiyle genel kurula ara verildi. Ardından verilen aradan dönülmeyerek oturumun Perşembe gününe kadar ertelendiği duyuruldu. Kürsü işgali sırasında DEM Partili TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in sözleri dikkat çekti.
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Sırrı Süreyya Önder 22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve kamuoyunda ikinci çözüm süreci olarak adlandırılan görüşmelerin kritik isimlerinden.
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Sırrı Süreyya Önder'in açıklamaları şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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