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İkinci Sezonuyla Ekrana Gelen Karaağaç Destanı'nın Kadrosuna Başarılı Bir Oyuncu Katıldı!

İkinci Sezonuyla Ekrana Gelen Karaağaç Destanı'nın Kadrosuna Başarılı Bir Oyuncu Katıldı!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2024 - 19:10

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Cuma akşamları güçlü rakiplerine rağmen bir kemik kitle elde eden dizi, başarılı bir ivme yakalamış durumda. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beğenilen bir oyuncu daha dizinin kadrosuna dahil oldu.

Bakalım diziye dahil olan oyuncu kimmiş?

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı, cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı, cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Cuma akşamları güçlü rakiplerine rağmen başarılı bir ivme yakalayan dizi, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Cuma akşamları güçlü rakiplerine rağmen başarılı bir ivme yakalayan dizi, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Varlı da diziye katılan isimlerden biri oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Varlı da diziye katılan isimlerden biri oldu.

Varlı dizide Kumru’nun hapishaneden çıkan nişanlısı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Varlı dizide Kumru’nun hapishaneden çıkan nişanlısı olarak izleyici karşısına çıkacak.

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