İkinci Sezonuyla Ekrana Gelen Karaağaç Destanı'nın Kadrosuna Başarılı Bir Oyuncu Katıldı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı, ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Cuma akşamları güçlü rakiplerine rağmen bir kemik kitle elde eden dizi, başarılı bir ivme yakalamış durumda. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Beğenilen bir oyuncu daha dizinin kadrosuna dahil oldu.

Bakalım diziye dahil olan oyuncu kimmiş?

Kaynak: Birsen Altuntaş