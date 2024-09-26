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İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem Yarın Başlıyor

İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem Yarın Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.09.2024 - 17:06

İkinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi yarın başlıyor. Yeni sistem ikinci el araç alışverişini güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

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İkinci el araç satışları için yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle Güvenli Ödeme Sistemi herkes için zorunlu hale gelecek.

İkinci el araç satışları için yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle Güvenli Ödeme Sistemi herkes için zorunlu hale gelecek.

Yeni sistemle güven ortamının sağlanması amaçlanıyor. Sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin önüne geçeceği öngörülen bu sistem nasıl işleyecek?

Yeni sistemle güven ortamının sağlanması amaçlanıyor. Sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin önüne geçeceği öngörülen bu sistem nasıl işleyecek?

Sistemde önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kurulaş yatırıcak. Satış onaylandığı takdirde hesapta bekleyen para satıcının hesabına geçecek.

Sistemde önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kurulaş yatırıcak. Satış onaylandığı takdirde hesapta bekleyen para satıcının hesabına geçecek.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Uygulamayla özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek" dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Uygulamayla özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek" dedi.

Erkoç, şu bilgileri verdi:

'Sistem, aracı satanın satışını vermemesi, alan kişinin de bedelini ödememesi sebebiyle hayata geçirildi. İnternet sitelerinde bunlarla ilgili yolsuzluklar yapıldığı için şahıslar arası çıkmış garantili satış işlemi diyebiliriz.

Motorlu araç satıcılarıyla, esnafımızla, tüccarımızla ilgili sıkıntılarımız var. Krediye ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Örnek veriyorum, sizin 1 milyon liralık araç alma düşünceniz var, 500 bin liralık da bir aracınız var, bu aracınızı takas olarak veriyorsunuz, 200-300 bin lira da nakit ödüyorsunuz. 'Geri kalanı da kredi kartından çekin ya da senet yapın' diyorsunuz. 

Bunu nasıl bankaya bloke olarak göstereceksiniz? Burada tezata düşüyoruz. Diğer taraftan da her türlü yükümlülüğü yerine getirmiş, mesleki yeterlilik sınavına girmiş, gerekli aşamaları geçmiş ve yetki belgesi almış motorlu araç satıcılarına güvensizlik oluyor.'

"Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı var."

"Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı var."

'Türkiye'de her 5 kişinin en az 1'i araç alıp satıyor. Bunu ikinci, üçüncü meslek olarak yapıyor. Bu düzenlemelerle bunun önüne geçilecek. Yılda yaklaşık 9 milyon araç el değiştiriyor. Bu 9 milyon aracın 5 milyonu kayıtsız insanlar tarafından alınıp satılıyor. Devletin bu işten kaybı her yıl minimum 25 milyar lira.'

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