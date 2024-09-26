İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem Yarın Başlıyor
İkinci El Araç Satışında Yeni Dönem Yarın Başlıyor
İkinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi yarın başlıyor. Yeni sistem ikinci el araç alışverişini güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkinci el araç satışları için yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle Güvenli Ödeme Sistemi herkes için zorunlu hale gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sistemle güven ortamının sağlanması amaçlanıyor. Sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin önüne geçeceği öngörülen bu sistem nasıl işleyecek?
Sistemde önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kurulaş yatırıcak. Satış onaylandığı takdirde hesapta bekleyen para satıcının hesabına geçecek.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, "Uygulamayla özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek" dedi.
"Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı var."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın