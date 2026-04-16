İki Atv Dizisinin Birden Yeni Bölümü İptal Edildi

Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2026 - 13:21

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının Atv ekranlarında yayınlanacağı öğrenildi. Alınan karar doğrultusunda, maç yayınıyla çakışan günlerdeki dizilerin yeni bölümleri iptal edildi.

Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. ve Kuruluş Orhan dizilerinin izleyicilerine kötü haber!

Gelecek hafta Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları Atv'de yayınlanacak. Maç günleri ve saatleri şu şekilde:

Salı 20.30 Konyaspor - Fenerbahçe

Çarşamba 20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan Perşembe 20.45 BJK - Alanyaspor

Maç yayınlarının olduğu salı ve çarşamba günleri ekrana gelen diziler ise yayınlanamayacak.

Bu durumda Atv'de salı günleri ekrana gelen A.B.İ. ve çarşamba günleri ekrana gelen Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleri gelecek hafta yayınlanamayacak. A.B.İ. yeni bölüm 28 Nisan'da, Kuruluş Orhan yeni bölüm ise 29 Nisan'da ekrana gelecek.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
