II. SUNART İST International Piano Competition & Festival Büyük Bir Coşku ve Gala Ödül Töreniyle Tamamlandı
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4–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde gerçekleştirilen II. SUNART•İST International Piano Competition & Festival, dört gün boyunca genç müzisyenleri, sanat eğitimcilerini ve uluslararası jüri üyelerini İstanbul'da bir araya getirdi.
Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Kosova, Ukrayna, Gürcistan, Macaristan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Singapur ve farklı ülkelerden gelen toplam 215 katılımcı festival, ustalık sınıfları, yarışma oturumları, gala konseri ve ödül töreninde buluştu.
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