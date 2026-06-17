II. SUNART İST International Piano Competition & Festival Büyük Bir Coşku ve Gala Ödül Töreniyle Tamamlandı

Gala töreninde ayrıca Macaristanlı piyanist ve eğitimci Prof. Juliana Kiss tarafından genç sanatçılara özel bir sürpriz duyuruldu. Danubia Talents Festival ve Uluslararası Piyano Yarışması'nın kurucularından olan Prof. Kiss, SUNART•İST'te başarı gösteren genç piyanistleri Roma'da gerçekleştirilecek konser ve yarışma etkinliklerine davet etti. Bu davet sayesinde Türkiye'den genç sanatçılar uluslararası sahnelerde performans sergileme fırsatı elde edecek.

II. SUNART•İST International Piano Competition & Festival, uluslararası sanat köprüleri kurma, genç yetenekleri destekleme ve Türkiye'nin kültürel yaşamına katkı sağlama hedefi doğrultusunda bir kez daha önemli bir başarıya imza attı.