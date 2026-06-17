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II. SUNART İST International Piano Competition & Festival Büyük Bir Coşku ve Gala Ödül Töreniyle Tamamlandı

II. SUNART İST International Piano Competition & Festival Büyük Bir Coşku ve Gala Ödül Töreniyle Tamamlandı

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Onedio Content - Onedio Editörü
17.06.2026 - 15:07
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4–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde gerçekleştirilen II. SUNART•İST International Piano Competition & Festival, dört gün boyunca genç müzisyenleri, sanat eğitimcilerini ve uluslararası jüri üyelerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Kosova, Ukrayna, Gürcistan, Macaristan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Singapur ve farklı ülkelerden gelen toplam 215 katılımcı festival, ustalık sınıfları, yarışma oturumları, gala konseri ve ödül töreninde buluştu.

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Festival kapsamında genç sanatçılar yalnızca yarışma performansları sergilemekle kalmadı; aynı zamanda uluslararası sanatçılar ve akademisyenlerle çalışma fırsatı elde ederek önemli bir sanatsal paylaşım ortamında yer aldı.

Yarışmanın uluslararası jüri kurulunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve jüri başkanı Prof. Dr. Gülden Gökşen, Macaristan'dan Prof. Juliana Kiss, Almanya'dan Prof. Olga Monakh, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi Irakli Chumburidze ve Kırgızistan Devlet Sanatçısı Dr. Talgat Arakeev görev aldı.

Festival süresince genç piyanistler farklı yaş kategorilerinde sahne alırken, gala konseri ve ödül töreni etkinliğin en heyecan verici anlarına sahne oldu.

5 Haziran tarihinde Işık Üniversitesi'nin 30. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen özel Gala Konseri'nde, SUNART•İST'in seçkin ödül sahibi genç sanatçıları Prof. Fazıl Orhun Orhon yönetimindeki senfonik orkestra eşliğinde sahne aldı. Konser, Türkiye'de genç müzisyenlerin profesyonel senfonik orkestra deneyimi yaşamasına olanak sağlayan örnek bir sanat projesi olarak büyük ilgi gördü.

Festivalin kapanışı ise 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Gala Ödül Töreni ile yapıldı. Yarışmanın dereceye giren genç sanatçıları uluslararası jüri tarafından ödüllendirilirken, aileler, öğretmenler ve sanatseverler büyük bir coşkuya ortak oldu.

Gala töreninde ayrıca Macaristanlı piyanist ve eğitimci Prof. Juliana Kiss tarafından genç sanatçılara özel bir sürpriz duyuruldu. Danubia Talents Festival ve Uluslararası Piyano Yarışması'nın kurucularından olan Prof. Kiss, SUNART•İST'te başarı gösteren genç piyanistleri Roma'da gerçekleştirilecek konser ve yarışma etkinliklerine davet etti. Bu davet sayesinde Türkiye'den genç sanatçılar uluslararası sahnelerde performans sergileme fırsatı elde edecek.

II. SUNART•İST International Piano Competition & Festival, uluslararası sanat köprüleri kurma, genç yetenekleri destekleme ve Türkiye'nin kültürel yaşamına katkı sağlama hedefi doğrultusunda bir kez daha önemli bir başarıya imza attı.

Yarışma Sonuçları

Yarışma Sonuçları

Kategori A (6–7 Yaş)

Birincilik Ödülü

• Ela Mey Aydın — İstanbul, Türkiye

• Serçem Sönmez — İstanbul, Türkiye

İkincilik Ödülü

• Arat Arıkan — Kocaeli, Türkiye

• Leyla Orhan — İstanbul, Türkiye

• Safir Kotanoğlu — İstanbul, Türkiye

Üçüncülük Ödülü

• Arya Masal Canca — İstanbul, Türkiye

• Nil Deniz Can — Gaziantep, Türkiye

Kategori B (8–9 Yaş)

Birincilik Ödülü

• Adrian Melnichenko — Dubai, BAE

• Luka Kvasha — Kyiv, Ukrayna

İkincilik Ödülü

• Çağan Uluç Şaka — Tekirdağ, Türkiye

• Ezgi Zeynep Özdemir — Gaziantep, Türkiye

Üçüncülük Ödülü

• İda Gülru Şahin — İstanbul, Türkiye

• Sare Begüm Tınaztepe — İstanbul, Türkiye

Kategori C (10–11 Yaş)

Birincilik Ödülü

• Cemal Deniz Solmaz — İstanbul, Türkiye

• Efe Büyükkarhan — İstanbul, Türkiye

İkincilik Ödülü

• Artun Bakırcı — İstanbul, Türkiye

Üçüncülük Ödülü

• Deniz Ellialtı — İstanbul, Türkiye

• Ülfet Atassi — Gaziantep, Türkiye

Kategori D (12–14 Yaş)

Birincilik Ödülü

• Aytekin Yılgın — İzmir, Türkiye

• Duru Irlan — İstanbul, Türkiye

İkincilik Ödülü

• Andrei Slobodyanyuk — Singapur

Üçüncülük Ödülü

• Lalin Ayşen Ennekavi — İstanbul, Türkiye

• Mehmet Yağız Beyhan — Kocaeli, Türkiye

Kategori E (15–17 Yaş)

Birincilik Ödülü

• Bora Ege Güçer — İstanbul, Türkiye

İkincilik Ödülü

• Ela Yazıcı — İstanbul, Türkiye

• Fikret Uçar — İzmir, Türkiye

Üçüncülük Ödülü

• Ekin Yazıcı — İstanbul, Türkiye

Kategori F (18–25 Yaş)

Birincilik Ödülü

• Anastasiia Makarova — Kronach, Almanya

İkincilik Ödülü

• Ece Öncü — İstanbul, Türkiye

• Efe Elipek — İstanbul, Türkiye

Üçüncülük Ödülü

• Aren Ayan — İstanbul, Türkiye

Kategori H Piyano Düeti (6–11 Yaş)

Birincilik Ödülü

• Meryem Savchuk & Sare Savchuk — İstanbul, Türkiye

• Zeynep Ezgi Ergünay & Fatma Nil Keskin — Gaziantep, Türkiye

İkincilik Ödülü

• Aylin Köse & Sare Begüm Tınaztepe — İstanbul, Türkiye

• Ayşe Naz Saylık & Lamia Zümra Beğendik — İstanbul, Türkiye

Üçüncülük Ödülü

• Alya Su Duman & Derin Deniz Yıldız — İstanbul, Türkiye

• Osman Timur Kormanlı & Katya Nur Kormanlı — İstanbul, Türkiye

Kategori H Piyano Düeti (12–17 Yaş)

Birincilik Ödülü

• Elif Beste Aydın & Hediye Yücel — İstanbul, Türkiye

İkincilik Ödülü

• Asya Kalaycı & Lalin Ayşen Ennekavi — İstanbul, Türkiye

• Lal Tepe & Mira Erarslan — İstanbul, Türkiye

Üçüncülük Ödülü

• Ali Türker Görmez & Zeki İlter Görmez — Gaziantep, Türkiye

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